Nueva ordenación de accesos en la A-367 a la entrada de Ronda

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 870.000 euros la reordenación de los accesos a Rodna, en la provincia de Málaga, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en la carretera A-367. La actuación, financiada en un 85% con fondos europeos del programa Andalucía Feder 2021-2027, contempla la construcción de glorietas y caminos de servicio que permiten canalizar el tráfico y ordenar las incorporaciones.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha diseñado este proyecto para facilitar el acceso a urbanizaciones como Los Pinos o El Cerro del Almendro, al mismo tiempo que se da respuesta al incremento de tráfico registrado tras la apertura de la nueva carretera de Setenil. Según destacó la consejera Rocío Díaz, estas obras "mejorarán de una manera sustancial las comunicaciones con Ronda".

Vista panorámica de Ronda. / L.O.

Dos glorietas estrátegicas para ordenar el tráfico

El plan contempla la creación de dos rotondas en puntos clave: una junto a la gasolinera y otra al final de las urbanizaciones próximas a la vía. Estas intersecciones permitirán canalizar los giros actualmente dispersos y mejorar la fluidez en este tramo de la A-367.

El nuevo trazado también reforzará la conexión entre Olvera y Ronda, facilitando los desplazamientos y reduciendo los tiempos de recorrido. Las obras tendrán una duración aproximada de seis meses desde la firma del contraro, según informó la Junta en un comunicado oficial.

Vías de servicio para mejorar los accesos

La intervención incluye la construcción de caminos laterales de servicio que recogerán las entradas y salidas de las urbanizaciones. Estos accesos estarán separado físicamente de la vía principal mediante barreras, con el fin de evitar incorporaciones directas que condicionan la circulación.

El tramo afectado comienza en el kilómetro 36,2 de la A-367 y se extiende a lo largo de 750 metros. La calzada principal contará con un carril de 3,50 metros y arcenes de medio metro por sentido, mientras que las vías de servicio dispondrán de carriles de igual anchura y arcenes interiores y exteriores adaptados al espacio disponible.

Compromiso con Ronda y el entorno

La consejera Rocío Díaz subrayó que esta actuación "responde al compromiso del Gobierno andaluz con Ronda, no solo con esta actuación, sino con otras medidas importantes como la duplicación de la carretera A-367, cuyo proyecto se encuentra actualmente en redacción". Con ello, la Junta busca dar solución a una de las principales demandas de la comarca en materia de movilidad.

Además, a esta reordenación se suma el reciente asfaltado del tramo completo de la A-367 hasta su conexión con la A-357, lo que, en conjunto, supone una mejora notable de la infraestructura viaria. Con estas medidas, la Junta pretende adaptar la carretera a las necesidades actuales de tráfico y facilitar la comunicación entre municipios.