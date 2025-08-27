Detienen a dos jóvenes en Ronda que llevaban 43 dosis de cocaína rosa en el coche

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes a los que sorprendieron con 43 dosis de cocaína rosa, también conocida como tusi, en un control de vehículos llevado a cabo en el municipio malagueño de Ronda. Pese a que los jóvenes intentaron eludir el dispositivo, fueron finalmente interceptados al acceder a una calle sin salida.

Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando agentes uniformados adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ronda trabajaban a última hora de la tarde en un control de vehículos en la avenida de Andalucía, una de las principales arterias de la localidad. Los agentes observaron que un vehículo de color gris realizó un giro evasivo al aproximarse al control policial, acelerando hacia una dirección opuesta al dispositivo y acceder a una calle sin salida.

La droga estaba oculta en un bote de alimento en polvo para lactantes

Los policías dieron alcance al coche, ocupado en ese momento por cuatro personas, dos chicos y dos chicas. Los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron un bote de alimento en polvo para lactantes, en cuyo interior intervinieron 43 envoltorios con una sustancia de color rosada que parecía tusi. Los agentes practicaron un test a la sustancia sospechosa y dio positivo en metanfetamina.

Tras identificar a los cuatro ocupantes y preguntarles sobre el origen de la droga, una de las parejas, compuesta por un joven de 19 años y una mujer de 25, manifestó que la sustancia era de ellos, exculpando a las otras dos personas. Por este motivo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.