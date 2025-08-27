Málaga prueba una web «pionera» para la consulta de los antecedentes penales

La Diputación de Málaga y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han puesto en marcha una experiencia piloto en Rincón de la Victoria y Pizarra que permite la utilización de una web de alta seguridad para que los cuerpos policiales puedan consultar los antecedentes penales de una persona que figuren en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) en cuestión de segundos, sin necesidad de hacerlo como hasta ahora desde ordenadores concretos situados en dependencias oficiales.

Esta herramienta se presenta como una «revolución online de datos penales» ya que, hasta ahora, todos esos datos sólo estaban disponibles en Siraj 2, una herramienta que «sólo es accesible a través de equipos informáticos autorizados pertenecientes a dependencias policiales, juzgados y ciertas administraciones», según ha explicado la Diputación.

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha detallado que esta experiencia piloto, que se pretende ampliar en el futuro a toda la provincia, «permite a un grupo de policías locales de Rincón de la Victoria realizar este tipo de trámites desde cualquier ubicación».

En la reunión con la que arranca esta experiencia piloto ha participado también un representante de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, así como otros responsables de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, el jefe de la Policía Local de este municipio, Francisco Casanova, y otros agentes y oficiales.

«Los datos pueden salvar vidas, especialmente en asuntos delicados como los relativos a la violencia machista y en otras emergencias que requieran de una respuesta inmediata», ha afirmado Salado, quien ha apuntado que los resultados de esta prueba serán de referencia para el resto de España y para otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Esta web es una herramienta «pionera que permite a los cuerpos policiales un acceso inmediato a información muy valiosa a través de un dispositivo móvil, es decir, desde cualquier ubicación, por lo que pueden actuar en tiempo real con mayor precisión, rapidez y eficacia. Esto se realiza de una forma completamente segura y confidencial, autorizando de manera robusta a cada policía local».

En este punto, Salado ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones, estatal, provincial y municipal, a la hora de «hacer posible este proyecto, que facilita el trabajo de los agentes».

Una base de datos única

Siraj 2 es una «nueva versión del Siraj que unifica todas las aplicaciones que dan soporte a cada uno de los registros en un único sistema y que aúna todas las funcionalidades comunes, preservando las que son propias de cada una de ellas, integrando en una única base de datos toda la información repartida actualmente en las distintas bases existentes».

Su «objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales, a la del Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de otros órganos administrativos, de acuerdo con sus competencias, al Registro Central y a Sgiaigs».

La Diputación de Málaga ha desarrollado, en colaboración con la Secretaría de Estado de Justicia, del Gobierno central un servicio que permite a los cuerpos policiales de las entidades locales de la provincia «efectuar consultas al sistema Siraj 2 desde dispositivos móviles gracias a las características de seguridad del sistema diseñado por la Diputación».

Por último, para la provincia, esta actuación se enmarca dentro de las asistencias técnicas a los municipios, referidas a la implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como la administración electrónica.

