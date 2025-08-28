Antequera recibe al sacerdote y músico Marco Frisina antes de su concierto de este viernes

El Ayuntamiento de Antequera ha recibido la visita de Marco Frisina, conocido sacerdote, músico, compositor y biblista romano, que está considerado como "una de las grandes figuras internacionales de la música sacra contemporánea" antes del concierto que el también catedral de la Diócesis de Roma dará en la localidad este viernes.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, acompañado por la teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, y el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, han recibido a Frisina en la Alcaldía. Allí el regidor le ha trasladado "el agradecimiento de la ciudad por su visita" y le ha ofrecido firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, según han trasladado desde el Consistorio en un comunicado.

Marco Frisina firmando en el Libro de Honor. / ayuntamiento antequera

Frisina es maestro de capilla de la Archibasílica de San Juan de Letrán y rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere y director del coro de la Diócesis de Roma.

Durante el recorrido por la Casa Consistorial, Marco Frisina ha conocido algunos de los espacios más emblemáticos de este edificio, como el Salón de Plenos, el Salón de los Reyes o la antigua capilla ubicada en Alcaldía, donde le han hablado acerca de la historia y valor patrimonial de estos enclaves.

Así, esta visita al Ayuntamiento se da porque el artista ofrecerá un concierto este viernes, 29 de agosto, a las 21.00 horas en la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera, bajo el título 'Antequera canta con Frisina'.

Marco Frisina ha conocido algunos de los espacios más emblemáticos del Ayuntamiento de Antequera. / ayuntamiento antequera

"Evento excepcional"

Este es "un evento excepcional" en el que participarán destacados coros de Antequera y del resto de Andalucía, junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, y que ofrecerá la música de uno de los compositores "más reconocidos en el ámbito religioso y cultural internacional".

Desde el Gobierno local han trasladado que con esta cita "de primer nivel Antequera se consolida como referencia cultural y patrimonial en el ámbito musical". Por último, han precisado que la entrada al concierto será libre hasta completar aforo.