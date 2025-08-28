Envejecimiento activo
La Diputación de Málaga impulsa nuevos talleres de ocio para más de 3.000 mayores
Estarán disponibles desde el 1 de septiembre y están enfocados a los habitantes de los municipios menores de 20.000 habitantes
La Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Mayores, pondrá en marcha el próximo lunes, 1 de septiembre, un nuevo curso de los talleres de ocio y tiempo libre. Se trata de una iniciativa dirigida a las personas mayores de 65 años de los 86 municipios de 20.000 habitantes de la provincia y donde está previsto que participen más de 3.000 mayores.
El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha explicado que habrá actividades de pintura, manualidades, senderismo, ejercicios de memoria y estimulación cognitiva, todas ellas diseñadas para promover la creatividad, el bienestar físico y mental y la interacción entre los participantes. Quienes deseen participar pueden inscribirse en los propios talleres en su ayuntamiento.
«Es una actividad -ha añadido- que forma parte del Plan Contra la Soledad de Personas Mayores y que tiene un objetivo claro: favorecer el envejecimiento activo, reforzar la convivencia y prevenir el aislamiento social».
Santaolalla ha indicado que los talleres se desarrollarán en horario de mañana y tarde, con una o dos clases por semana, adaptándose a las características de cada grupo.
Una nutrida programación
La Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga complementa esta iniciativa dirigida a los mayores con diferentes actividades realizadas a lo largo de todo el año para contar con una nutrida y variada programación. Por ejemplo, Gramola, el guateque playero celebrado en Algarrobo; las visitas del ‘bibliobús’ por todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través del V Plan de Fomento de la Lectura; o la reciente visita de 650 mayores de la provincia a la Feria de Málaga.
La Diputación continuará en el último trimestre del año con algunas actividades ya conocidas, como La Mayor Estrella, Mayores de la Costura o los Monólogos Terapéuticos, además del Mes del Mayor, que se celebrará en el mes de octubre.
