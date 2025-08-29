Urbanismo
Las obras de accesibilidad en 58 viviendas públicas de Antequera alcanzan su ecuador
La Junta de Andalucía instala dos ascensores y reforma las zonas comunes de los bloques de la avenida de la Estación
Los trabajos impulsados por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para mejorar la accesibilidad de 58 viviendas públicas en Antequera han llegado ya a la mitad de su ejecución. La intervención se centra en dos bloques situados en el número siete d ela avenida de la Estación, donde se están instalando dos ascensores y renovando distintas zonas comunes.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), encargada de la actuación, adjudicó el contrato a la empresa Comeji SA por un importe de 171.061 euros. La iniciativa forma parte del plan autonómico para modernizar el parque público de viviendas y eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el día a día de las personas con movilidad reducida.
Ascensores adaptados en cada bloque
El principal objetivo de la actuación es la instalación de dos ascensores, uno en cada edificio, completamente adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida. La ejecución se realiza conforme a la normativa vigente sobre accesibilidad y busca garantizar que todos los residentes puedan desplazarse con comodidad dentro de su comunidad.
Mejoras en las zonas comunes
La intervención también contempla diversas mejoras en los espacios compartidos. Entre ellas se encuentran el vallado y hormigonado de áreas deterioradas, la revisión completa de la instalación eléctrica, la sustitución de mecanismos y luminarias en mal estado y el cambio de puertas en los cuartos de contadores.
Un plan iniciado en 2019
La obra de Antequera se enmarca en el plan de actuaciones que AVRA puso en marcha en 2019 para adaptar progresivamente las viviendas públicas de Andalucía. Este programa incluye desde la colocación de rampas y salvaescaleras hasta la instalación de ascensores y otras soluciones técnicas que facilitan la vida diaria de las familias.
Con estas iniciativas, la administración autonómica busca eliminar las barreras arquitectónicas en el parque público de viviendas en régimen de alquiler. De esta forma, favorece la inclusión social y mejora la calidad de vida de colectivos vulnerables, especialmente de personas mayores o con movilidad reducida.
