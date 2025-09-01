Antequera presenta una nueva temporada deportiva

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera inicia la temporada 2025/26 con una completa oferta de actividades que consolida la apuesta municipal por el deporte como hábito saludable y motor de integración social. El teniente de alcalde delegado, Juan Rosas, detalló en rueda de prensa un programa que incluye más de 120 clases dirigidas a la semana, nuevas disciplinas y horarios ampliados tanto en la piscina cubierta como en el Pabellón Fernando Argüelles.

Rosas quiso poner en valor la evolución que han tenido las actividades deportivas municipales en los últimos años. En 2019, la media de usuarios rondaba los 450, mientras que en la pasada temporada 2024/25 se alcanzó una media de 1.833 socios, llegando en determinados meses a superar los 1.900. «Un crecimiento histórico que demuestra la confianza de los vecinos y vecinas de Antequera en el trabajo de nuestros monitores y en la apuesta del Ayuntamiento por el deporte como pilar de vida saludable», subrayó el teniente de alcalde.

Cabe destacar que las inscripciones para todas las actividades deportivas ya están abiertas.