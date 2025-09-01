Archidona celebrará una gran ‘Espetada’en la plaza Ochavada

El Ayuntamiento de Archidona ha presentado un evento solidario «novedoso e innovador» para la localidad. Se trata de una espetada que se celebrará el próximo 5 de septiembre en la tarde-noche en la plaza Ochavada, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer a través de la Asociación Archidona Actúa.

El alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla, ha destacado el carácter benéfico de la iniciativa. «Esperamos que vengáis a disfrutar de un producto tan malagueño y tan saludable como son las sardinas, ricas en ácido omega-3, que es bueno para el colesterol y para nuestra salud», ha señalado, vinculando la actividad con las recomendaciones de prevención mencionadas en anteriores actos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Archidona Actúa, José Antonio Pérez, ha invitado a todos los vecinos a participar. «Vamos a tener muchas sardinas, y a recaudar dinero para la causa que nos está haciendo, ayudar al cáncer», ha afirmado durante la presentación.

El precio simbólico por cada consumición, que incluirá el espeto de sardinas y una bebida, será de 5 euros. Se prevé preparar «en torno a 550 espetos», con el objetivo de que se agoten y poder ampliar el volumen de la actividad en futuras ediciones.

Cabe destacar que, además de la degustación gastronómica, la jornada contará con animación musical en directo y actividades para toda la familia, con el fin de convertir la cita en un auténtico encuentro para los vecinos y visitantes. La plaza Ochavada, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio, se convertirá en un espacio festivo y solidario abierto a todas las edades.

La iniciativa pretende consolidarse como una tradición dentro del calendario de eventos solidarios de Archidona, combinando la puesta en valor de la gastronomía local con la sensibilización sobre la importancia de apoyar la investigación y la atención a personas afectadas por el cáncer.

Con esta gran espetada, Archidona inaugurará el mes de septiembre reforzando su compromiso con la solidaridad y la participación ciudadana, ofreciendo de esta forma una ocasión única para disfrutar de la gastronomía local al mismo tiempo que se contribuye a una causa de gran importancia social como es la lucha contra el cáncer.

El evento, que ya inicia su cuenta atrás, cuenta con la colaboración de múltiples entidades y empresas del municipio, además de organismos e instituciones como el Ayuntamiento de Archidona, Sabor a Málaga, Carta Malacitana, Sierra Norte y Cerveza Victoria.