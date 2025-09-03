Antequera se prepara para elaborar el cuarto bienmesabe más grande del mundo: más de 25 metros y 5.000 porciones

Más de 25 metros de largo divididos en 5.000 porciones. Así será el cuarto bienmesabe más grande del mundo, la versión gigante del dulce insignia de la gastronomía antequerana que volverá a deleitar el paladar de vecinos y visitantes el próximo 20 de septiembre en el Paseo Real de Antequera.

La teniente de alcalde de Fiestas Mayores y Tradiciones, Elena Melero; el representante de la Cofradía de Abajo, Pablo Carmona, y la responsable de Piobiem, Tere Ruz, han presentado este miércoles todos los detalles de un evento que conjuga tradición, ocio y gastronomía con un fin solidario: recaudar fondos destinados a la mejora y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Cofradía de la Paz.

Completo programa de actividades

Desde el mediodía hasta la madrugada, el Paseo Real acogerá un completo programa de actividades. A partir de las doce se abrirá el servicio de barra y se servirá como novedad una paella gigante y porra antequerana. A las cinco y media llegará el momento más esperado, el reparto del bienmesabe, elaborado por Piobiem.

Su preparación requiere cifras tan espectaculares como 3.200 huevos, 125 kilos de cabello de ángel, 100 kilos de azúcar, 65 litros de almíbar, 30 kilos de azúcar glas y 85 planchas de bizcocho.

El donativo por porción se mantiene respecto a ediciones anteriores: 3 euros en venta anticipada y 4 euros el mismo día del evento. Cada ticket incluye una ración de bienmesabe y una bebida (agua, café, batido o vino). También se habilitarán tickets especiales para personas celíacas, que deberán adquirirse previamente en Piobiem, garantizando así la seguridad alimentaria. Además, como novedad, se ofrecerán tarrinas y productos sin gluten para que todos los públicos puedan disfrutar de la jornada.

La música será otro de los atractivos del evento. Tras el reparto del dulce actuarán grupos locales como Funky Monster Band, Dr. Jones y Los Pacos, además de la animación a cargo del DJ DoubleP. Todo ello completará una jornada festiva en la que se espera la participación tanto de vecinos de Antequera como de visitantes de la comarca y de otras provincias andaluzas.

Se espera que este año sea un éxito de asistencia como en el 2024. / l.o.

Identidad gastronómica de Antequera

La teniente de alcalde Elena Melero ha felicitado a la Cofradía de Abajo y a Piobiem «por mantener viva esta iniciativa que refuerza la identidad gastronómica de nuestra ciudad y que, además, cumple un fin solidario de gran valor».

Por su parte, Pablo Carmona ha subrayado «el esfuerzo por superar cada año el reto, ofreciendo actividades para todas las edades y un ambiente familiar en el Paseo Real».

Finalmente, Tere Ruz ha destacado que «el Bienmesabe es ya un reclamo turístico y gastronómico que proyecta la imagen de Antequera en toda Andalucía y que se adapta a las necesidades de todos los públicos, incluyendo las personas con intolerancias alimentarias».