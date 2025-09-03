Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio en un bar de Ronda deja una persona herida

El fuego comenzó en una freidora de la cocina de un establecimiento de la calle Sevilla

Una persona ha resultado herida y un local de hostelería ha quedado afectado en su totalidad por el fuego y el humo que se ha originado tras incendiarse una freidora en el municipio malagueño de Ronda.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana pasadas las 8.30 horas en la cafetería Dólar, en el número 119 de la calle Sevilla de la mencionada localidad.

El fuego, originado en una freidora, ha quedado extinguido por los efectivos de bomberos, que también han realizado labores de ventilación. El local ha resultado afectado en su totalidad por humo y fuego, así como otro establecimiento colindante por el calor. Una persona ha resultado herida sin necesidad de traslado.

