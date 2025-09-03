Málaga arrebata su única estrella Michelin a la provincia de Granada

Málaga acaba de arrebatarle de manera oficial su única estrella Michelin a una provincia de Granada que durante años había permanecido sin ninguna distinción de estas características. El hotel Finca La Bobadilla recuperó para la localidad de Loja y el territorio granadino en su conjunto, allá por el pasado mes de noviembre, un reconocimiento gastronómico que suele generar un flujo casi permanente de comensales a la caza de los mejores y más singulares platos.

En esa última gala de entrega de distinciones, la provincia malagueña acaparó 11 estrellas repartidas en hasta nueve establecimientos. La guía francesa incorporó en 2024 a Blossom, de forma que la capital pasaba a acaparar tres estrellas. La propuesta culinaria del chef Emiliano Schobert se unía a las de Dani Carnero, al frente de Kaleja, y de José Carlos García, cuyo restaurante se localiza como es sabido en el puerto de Málaga.

La venta de la Finca La Bobadilla por parte de la cadena Barceló ha generado un cambio en la dirección fiscal de este establecimiento de lujo, que pasa a estar situado en el término malagueño de Archidona.

Mayor flujo de turistas

No es que el hotel se haya desplazado en cuestión de días o de meses. Único Hotels ha optado, como nueva responsable del alojamiento, por aprovechar que el inmueble ocupa parte de las dos provincias y así inscribirlo en Málaga, donde considera que existe un flujo mucho más significativo de turistas y de potenciales clientes de un mayor poder adquisitivo. Aunque el traspaso de una a otra cadena hotelera se fraguó a principios de año, sus nuevos propietarios no han confirmado hasta hace unos días «el cambio de estrategia comercial y de dirección postal y fiscal del hotel».

El personal de La Bobadilla explicaba este martes que el hotel adquirió notoriedad internacional a finales del pasado siglo, después de que se diese a conocer como «el que solía frecuentar el Rey emérito, Don Juan Carlos, al venir a esquiar a Sierra Nevada». Y uno de los trabajadores más veteranos recuerda que ya generaba confusión que estuviese «entre Archidona y Loja».

