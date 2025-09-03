El PP frena la moción de censura en Benalauría

El PP de Benalauría ha alcanzado un acuerdo con el concejal tránsfuga Alejandro Guerrero (PP) para frenar la moción de censura prevista en el Ayuntamiento de la localidad para este viernes y por la que los 'populares' iban a ser apartados del Gobierno local. Es la segunda moción con participación del PSOE que no prospera en la provincia en un mes, tras la fallida de Benaoján.

Así lo ha dado a conocer el PP de este municipio del Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, que a través de un comunicado confirma que "las conversaciones de los últimos días han fructificado tras un periodo de reflexión y buen entendimiento, donde se ha antepuesto la estabilidad y el interés general del municipio a cualquier desavenencia que haya podido surgir en el marco del gobierno municipal".

Según los 'populares' de Benalauría, las reuniones han servido "para afianzar las relaciones y para poner en valor el trabajo realizado en los últimos años representando el mandato de los vecinos, ya que el PP fue la lista más votada en las pasadas elecciones municipales de 2023".

El PP ha recordado que fue la lista más votada en los comicios de 2023, ha valorado el trabajo de estos años representando el mandato de los vecinos y se ha alcanzado "el compromiso de seguir trabajando conjuntamente con el único propósito de seguir mejorando la vida de los vecinos de Benalauría con transparencia, responsabilidad y honestidad".

Los populares obtuvieron cuatro de los siete ediles de la Corporación municipal en las últimas elecciones; la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB), dos, y el PSOE, uno. El pasado 23 de agosto trascendió la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento rubricada y presentada por la única edil del PSOE en la Corporación local, María Cristina Márquez; los dos ediles de la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB), Alejandra Orellana y Enrique Álvarez); y el edil del PP, Alejandro Guerrero. La intención de la iniciativa era desbancar del Gobierno local al PP, con Cristóbal Díaz a la cabeza como alcalde, en favor de un nuevo ejecutivo municipal con la socialista Márquez como regidora.

Sin embargo, y tras la información difundida este miércoles por el PP de este pueblo serrano de alrededor de 500 habitantes, la moción de censura quedaría "frenada" y, por tanto, no se llevaría a efecto.

Benaoján

Es la segunda moción de censura que fracasa del PSOE en la provincia en un mes. El pasado 29 de julio se retiraba la candidatura socialista a la Alcaldía de Benaoján y sus firmas de la moción que había presentado, con apoyo de un tránsfuga del PP, contra el alcalde de esta otra localidad, el popular Guillermo Becerra.

Precisaron que el concejal del PP José Antonio García, que apoyó esta otra moción de censura, había estado sometido a una "presión personal y familiar absolutamente inaceptable", incluido "el recibo de cartas anónimas que no se ha atrevido a abrir, señalamientos y actitudes que han sobrepasado todos los límites éticos de la convivencia democrática y política".