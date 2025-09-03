Sucesos
Un vehículo echa a arder en la A-92 y provoca un incendio forestal
El fuego afectó a unos 1.500 metros cuadrados de zona de monte en el término municipal de Antequera, anexos a la autovía autonómica
EP
Un incendio forestal, que se originó después de que un coche saliera ardiendo en la autovía, quedó extinguido en la tarde-noche de este pasado martes, 2 de septiembre, en la localidad malagueña de Antequera. El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 17.50 horas, el aviso de que había un fuego originado por un coche incendiado a la altura del punto kilométro 156 de la carretera A-92 en sentido Granada.
Hasta el lugar se movilizó al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, al Plan Infoca, a la Guardia Civil de Tráfico y al Servicio de Carreteras.
Al llegar al lugar los efectivos, el fuego se extendía hacia la zona de monte y pinar, pero gracias a la rápida actuación de los bomberos de la dotación de Antequera del CPB, su avance pudo quedar controlado en poco tiempo. Finalmente la afectación fue a unos 1.500 metros cuadrados de vegetación en una zona de cipreses y monte bajo.
