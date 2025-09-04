Málaga, de fiesta por las Candelarias

Llega el primer fin de semana de septiembre y, aunque agosto ha sido un mes repleto de ferias y celebraciones, tanto en el litoral como en el interior, la quema de hogueras en el campo tras acondicionar las fincas para la nueva cosecha marca un nuevo hito en el calendario. Son tradiciones que en la comarca más oriental, en enclaves axárquicos como Torrox, Frigiliana o Alcaucín, recuerdan hasta en el nombre a la festividad de la Virgen de la Candelaria, que por febrero se desarrolla de manera multitudinaria en localidades como Colmenar. Pero también peculiaridad de que coinciden con sus ferias en Mijas, Ronda o el núcleo costero más oriental, Maro, donde es protagonista la Virgen de las Maravillas.

Precisamente en el casco histórico mijeño se presentaba el pasado fin de semana el cartel de las fiestas, al tiempo que Juan Francisco Aguilera, destacado integrante del colectivo asociativo local, pronunciaba el pregón de esta edición. El Ayuntamiento avanzó que artistas como Melody, Mago de Oz o Joana Jiménez serían algunos de los principales reclamos musicales para una feria que se celebra en honor a la Virgen de la Peña, la patrona del tercer municipio más poblado de la provincia.

Las actividades principales comenzarán este sábado 6 por la noche, con motivo de la Cena Homenaje a Nuestros Mayores prevista en la caseta municipal.

El pregón de la Feria de Mijas sirvió de antesala a unas actividades que arrancarán este próximo sábado. / l.o.

Será el preámbulo al encendido del alumbrado y la actuación de Justo Gómez y Rocío Cortés, dos nombres propios de Canal Sur TV y que forman actualmente la Pareja de Ases. Joana Jiménez tomará el escenario el próximo domingo y el lunes, 8 de septiembre, festivo como en la capital malagueña y en otros muchos enclaves de Andalucía, se procesionará a la Virgen de la Peña a partir de las nueve y media de la noche.

Melody, en Mijas

Posteriormente actuarán el Tributo a El Barrio con más solera de Andalucía, que responde al nombre de Los Barrieros del Sur, como señalan fuentes consistoriales. Pero el concierto más esperado será el del miércoles 10, cuando la intérprete Melody continué por Mijas con su larga gira posterior a su participación en Eurovisión 2025.

Concurso de enganches

La Feria de Pedro Romero de Ronda se desarrolla a lo largo de casi toda esta semana. Pero vivirá sus días grandes entre el sábado y el domingo, con motivo del Concurso de Enganches. Es otro de los principales reclamos de un fin de semana que deparará infinidad de celebraciones a lo largo y ancho de la provincia. Para este jueves 4 está previsto que, con motivo de la jornada festival local en el municipio rondeño, desde el mediodía tenga lugar el Concurso de Indumentaria Ecuestre en el Ángel Harillo. Y en cuanto a los conciertos, la velada de este viernes tendrá como protagonista a Demarco Flamenco.

Maro estará igualmente de feria durante todo el fin de semana. El día grande coincidirá con la jornada festiva en Málaga, con la misa y posterior procesión de la Virgen de las Maravillas, que este año servirá para rendir homenaje a todas las abuelas mareñas. Previamente, el sábado 6 se celebrará la jornada dedicada a los mayores, «con el tradicional almuerzo y la elección de la Reina y Caballero 2025».

En cuanto a la 55 edición de la Fiesta del Ajoblanco, que Almáchar celebrará este sábado 6, más de 200 voluntarios harán posible «una de las citas gastronómicas más longevas de Andalucía» y que presume de ser Fiesta de Interés Turístico Provincial. Prevén repartir más de 4.000 litros de la sopa fría que da lugar a este evento.

