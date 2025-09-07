Faraján celebrará una cata de vinos solidaria el 13 de septiembre

El sábado 13 de septiembre la localidad de Faraján acogerá una nueva edición de su cata de vinos, un evento ya consolidado que tendrá tintes solidarios, ya que la cuantía recaudada con las inscripciones de los participantes será donada a la Asociación Cultural Santos Patronos de Faraján para la restauración de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Patrona del municipio.

Según ha explicado Antonio Jesús Ruiz, organizador de la cata de vinos con la colaboración de Almacenes Ruiz Ruiz y el Ayuntamiento de Faraján, la actividad se desarrollará en el inmueble municipal de calle San Juan a partir de las doce del mediodía. En esta edición se rendirá homenaje a vinos singulares. De esta manera, la cata comenzará con ‘Dos Claveles’, un vino blanco seco elaborado con la variedad ‘Pedro Ximénez’ de la D.O. Montilla-Moriles. Después los participantes catarán el verdejo ‘La Caprichosa’, de la D.O. Rueda, para a continuación seguir con ‘Viña Herminia Excelsus’, un vino creado a partir de variedades tempranillo y garnacha de la D.O. Rioja. La cata concluirá con un homenaje a los vinos de la Serranía de Ronda a través de ‘Roble Chinchilla’, de la Bodega Doña Felisa.

Antonio Jesús Ruiz, organizador de la cata de vinos / L.O.

Una vez finalizada la cata, la Asociación Cultural Santos Patronos de Faraján ofrecerá a los asistentes un almuerzo colectivo. La cata de vinos tendrá un aforo limitado, por lo que se ha instado a todas las personas que deseen asistir a inscribirse cuanto antes contactando con el Ayuntamiento de Faraján o con el teléfono 663 97 58 50. La inscripción tendrá un coste simbólico de 20 euros.