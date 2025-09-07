Quedada deportiva contra el cáncer en Campillos

Campillos volverá a unirse contra el cáncer el próximo 21 de septiembre, día en el que tendrá lugar la octava edición de la quedada solidaria ‘Nunca te rindas’. La cita deportiva, impulsada un año más por la Asociación Campillos contra el Cáncer, cuenta ya con más de 700 personas inscritas.

El evento ofrecerá distintas modalidades: mountain bike, gravel, e-bike, cross-trail y senderismo ,con salida y meta en el Parque José María Hinojosa. El encargado de amenizar la jornada y ejercer como ‘speaker’ será Pepe Yepes, profesional de referencia en grandes eventos deportivos.

El periodo de inscripción permanece abierto de manera online a través de la web de Dorsal Chip. El sábado 20 de septiembre, durante la entrega de dorsales, también se habilitará un punto de inscripción.