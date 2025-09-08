Antequera, epicentro de las motos Voge el próximo 27 de septiembre

La pasión por las dos ruedas volverá a tener a Antequera como epicentro el próximo sábado 27 de septiembre con la celebración de la II Ruta Voge 900DSX en Andalucía. El evento, que repite tras el éxito cosechado en su primera edición, reunirá a cerca de 250 participantes llegados de diferentes provincias andaluzas, consolidando a la ciudad como un referente para los amantes del motor.

La jornada arrancará a primera hora con las inscripciones en el Centro Comercial La Verónica. A partir de las diez de la mañana, los participantes iniciarán una ruta de tres horas que discurrirá por algunos de los parajes más reconocidos de la comarca, como el Torcal de Antequera, El Chorro o el Caminito del Rey. El regreso está previsto para la una de la tarde en el local Roxy Adventure Motorcycle, donde se celebrará un aperitivo de convivencia.

El éxito de la convocatoria tiene mucho que ver con el tirón del modelo protagonista: la VOGE 900DSX. Comercializada en noviembre de 2023, este modelo aterrizó en España en abril de 2024 y pronto se convirtió en un fenómeno dentro del sector. De hecho, es actualmente la motocicleta más vendida de 2025 en su categoría. La marca VOGE ha logrado posicionarse como una opción competitiva en precio sin renunciar a la calidad y prestaciones.

Los organizadores destacan que se trata de un encuentro exclusivo para propietarios de este modelo. La comodidad, la potencia y la versatilidad de la VOGE 900DSX son algunas de las características que han impulsado su éxito y que la convierten en la compañera ideal para rutas de larga distancia como la programada en Antequera.

El organizador del evento, José Antonio Mesa, ha explicado que la elección de Antequera como punto de encuentro responde a su ubicación estratégica en el corazón de Andalucía. «Antequera era la mejor ubicación, la más cercana de todas las provincias. Es el lugar perfecto para reunir a una comunidad andaluza cada vez más amplia y consolidada».

Mesa subraya además que el evento supone una oportunidad para los amantes de la moto y también para la promoción turística de la comarca, ya que los asistentes disfrutan de paisajes naturales únicos y contribuyen a la actividad económica local.

Con esta segunda edición, la Ruta Voge 900DSX refuerza su posición como un acontecimiento señalado en el calendario motero andaluz. Todo apunta a que la experiencia, que combina pasión por las motos y convivencia, seguirá creciendo con Antequera como sede de referencia.