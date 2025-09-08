IU pone en marcha en Archidona una recogida de firmas en defensa de la sanidad pública

Izquierda Unida ha iniciado en la mañana de este lunes en Archidona una campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública y que trasladarán a cada municipio de la provincia; y también para solicitar que se dote al municipio de servicio de pediatría y de un segundo equipo de urgencias.

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, que ha participado en la concentración del municipio junto a otros miembros de la organización, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa haciendo hincapié en que "no puede ser que en un municipio como Archidona, que además atiende a vecinos y vecinas de otros municipios de la comarca solo haya un equipo de urgencias con lo que eso supone, especialmente en épocas como el verano".

"Ponen en riesgo la salud"

"De lo que estamos hablando es de que se pone en riesgo la salud y la vida de los vecinos y de las vecinas. Moreno Bonilla se está dedicando a poner en marcha una hoja de ruta privatizadora en la que al mismo tiempo que no deja de transferir fondos públicos a la sanidad privada, a sus amigos de la sanidad privada, se dedica a deteriorar la sanidad pública que atiende un derecho fundamental como es el derecho a la salud", ha dicho.

Morillas ha recordado que "justo ahora, en septiembre, Moreno Bonilla va a hacer un contrato por valor de 533 millones de euros con clínicas privadas". "Es inconcebible que esto se haga al mismo tiempo que la Junta de Andalucía está siendo investigada por haber transferido, a través de contratos emergencia por haber transferido más de 1.500 millones de euros a clínicas privadas", según ha manifestado.

Este dinero, ha apuntado, "debería ir destinado a la contratación de personal, a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y las profesionales sanitarios y garantizar una atención sanitaria de calidad en todos y cada uno de los pueblos de Andalucía y de Málaga".

"Saqueo de la sanidad pública"

"Como venimos advirtiendo, y también lo hacen colectivos como Marea Blanca, a Moreno no le tiembla el pulso para ejercer ese saqueo de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Hoy estamos en Archidona con esta recogida de firmas y vamos a continuar, pueblo a pueblo, porque esto le duele a todas las malagueñas y malagueños, por tanto, allí donde haya movilización en defensa de la sanidad pública, encontrarán a IU", ha concluido.

Por su parte, el coordinador comarcal de IU en Antequera, Jorge Segura, ha apuntado que Moreno "está cumpliendo con su plan de privatización de la sanidad pública". "Desde IU en la comarca de Antequera, vamos a seguir pueblo a defendiendo a nuestra sanidad. En cada pueblo nos encontramos los mismos problemas, o no hay pediatras y lo cubre un médico de familia o nos encontramos con que no tienen las horas suficientes para atender a los niños y niñas como es necesario", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que van a seguir con esta campaña de firmas por todos los pueblos de la comarca "para exigir que el gobierno del PP deje de matar a la sanidad pública".

"Deficiencias de nuestra sanidad"

La concejala y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Archidona, María José Casado, ha indicado que con esta campaña de recogida de firmas "lo que queremos es denunciar las deficiencias de nuestra sanidad, como la falta de un pediatra fijo y un segundo equipo médico de urgencias, ya que cada vez que una familia va al pediatra, lo que encuentra es un médico de familia diferente".

Respecto al segundo equipo médico de urgencias, también lo solicitarán porque, ha apuntado, "cada vez que el equipo de urgencias sale a atender a alguien en otro municipio, nuestro servicio de urgencias se cierra". "Esta recogida de firmas va a estar disponible en distintos locales de Archidona, e incluso nos pondremos en contactos con otros alcaldes de la comarca para que se sumen a esta iniciativa", ha manifestado.

Por último, Diego Romero, portavoz de la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Antequera ha manifestado que "el deterioro de la sanidad pública en la comarca de Antequera es galopante". "Todas las zonas básicas de la comarca tienen el mismo problema, unas listas de espera de siete u ocho días, más aún en época veraniega, trabajando a un 20%", ha indicado.