Benagalbón acogerá una nueva edición de su Concurso de Verdiales

Las calles de Benagalbón se engalanarán para celebrar el próximo 20 de septiembre el XXX Concurso Tradicional de Verdiales, estilo Montes, con el propósito de difundir y fomentar la más ancestral fiesta malagueña en su genuino carácter.

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado los actos relativos a este certamen junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Mari Paz Couto; la presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo; el presidente Federación de Pandas, José María Cuenca, y el autor del cartel de este año, Antonio Montiel, Hijo Predilecto de la Provincia.

Con motivo de esta 30º edición, el próximo viernes 12 de septiembre tendrá lugar el pregón, que este año corre a cargo de Gonzalo Rojo que sucederá a verdaderos nombres propios, en los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana - este año Rojo ha sido homenajeado en la Bienal de Arte Flamenco-.

Ese mismo día, también se inaugurará una exposición que rememora los carteles anunciadores de la fiesta a lo largo de estos años, con la colaboración de Fernando de la Rosa.