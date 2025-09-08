Torremolinos
Más de 1.600 niños participan en los campamentos deportivos municipales de Torremolinos
El Ayuntamiento ha organizado este verano cinco turnos de actividades para menores con el objetivo de facilitar la conciliación familiar
L.O
Más de 1.600 niños han participado en los campamentos deportivos de verano de Torremolinos, una iniciativa municipal que culminó el pasado viernes y que se ha desarrollado desde el pasado 30 de junio, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar en el periodo no lectivo.
Así lo ha informado el Ayuntamiento de Torremolinos en una nota, en la que ha precisado que a lo largo del verano pusieron en marcha cinco turnos con diversas modalidades deportivas para niños entre los cuatro y los 14 años. Como en anteriores ediciones, estos campamentos han vuelto a contar con plazas de atención a la diversidad. En concreto, los campamentos deportivos de verano han registrado 970 participantes en las diversas modalidades que se han ofertado, como multideportivo, pre-rítmica, pre-ritmo, predeportivo, raqueta y rítmica.
Además, en esta campaña se han vuelto a ofertar plazas para los campamentos de fútbol, baloncesto y patinaje, que se han desarrollado con la colaboración de los clubes de la localidad, unos campamentos en los que han tomado parte 636 participantes, 290 en fútbol, 210 en baloncesto y 136 en patinaje.
Múltiples actividades deportivas, visitas a Aqualand, exhibiciones de la unidad canina de la Policía Local, fiesta con castillos hinchables, natación en piscina, gymkhana, juegos de orientación, tenis, pádel, baloncesto, juegos tradicionales y alternativos, atletismo o juegos musicales, han sido protagonistas.
