Incendios forestales
Controlados los incendios en el Boquete de Zafarraya y Mijas
La rápida intervención del Infoca este miércoles en los dos focos ha permitido que el fuego quede en un conato de incendio forestal y no se extiendan
EP
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado a las 14.15 horas el incendio declarado en la zona de Boquete de Zafarraya en la localidad malagueña de Alcaucín este miércoles a primera hora.
Según han informado desde Infoca, los avisos llegaron sobre las 6.00 horas. Hasta la zona se han desplazado cinco grupos de bomberos forestales y cuatro agentes de medio ambiente.
Además, también están en las tareas de extinción dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba. Poco antes de las 9.30 horas, el Infoca ha informado que al operativo se han incorporado dos aviones de carga en tierra y dos autobombas más.
El incendio tiene evolución favorable, según ha informado el Infoca en sus redes sociales.
Cabe recordar que los avisos llegaron sobre las 6.00 horas y, desde pronto, el incendio tuvo evolución favorable. A los efectivos que ya había en las tareas de extinción se incorporaron dos aviones de carga en tierra y dos autobombas.
En el lugar, ya venían trabajando contra el fuego --y se mantienen-- cinco grupos de bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente, dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba.
Actualmente el incendio en Alcaucín se encuentra controlado, y efectivos del Plan Infoca seguirán prestando su labor en la zona hasta la extinción definitiva.
Otro incendio en Mijas
El Plan Infoca también ha dado por controlado a las 14.40 horas el incendio forestal que también este miércoles se ha declarado en el paraje de la Majadilla del Muerto, en el municipio de Mijas.
En este caso, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía informó sobre la declaración del incendio en torno a las 13.30 horas, y en el lugar se llegaron a desplegar dos aviones de carga en tierra, dos Bricas y un técnico de operaciones, así como un helicóptero
