Bendodo destaca que Moreno ha cuadruplicado la oferta de vivienda protegida en seis años

El diputado en el Congreso y vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha puesto en valor la política en materia de vivienda desarrollada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la que ha destacado que ha multiplicado la oferta de vivienda pública por cuatro en seis años.

En rueda de prensa en Antequera, junto al alcalde, Manuel Barón, Bendodo también ha criticado la política del Gobierno central respecto a la capacidad energética de la región andaluza. "Este dato nunca lo habíamos dado, un 42% frente a la media estatal --de capacidad energética--" y ha señalado que "como consecuencia, los andaluces lo sufrimos".

"Medidas sectarias"

El dirigente 'popular' ha cargado contra el presidente del Gobierno, asegurando que "Sánchez no gobierna, Sánchez resiste", y ha subrayado que "no tiene los apoyos parlamentarios, ni sociales, ni electorales". "Todas y cada una de las decisiones de Sánchez son medidas sectarias que van dirigidas a enfrentar", ha dicho Bendodo, que también ha asegurado que al líder socialista "le queda poca gasolina" en su gestión política.

En este punto, ha contrastado esta situación a nivel nacional con la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a quien ha presentado como un ejemplo de "buen gobierno", destacando que "ha presentado su propia ley de vivienda para dar solución a uno de los principales problemas de los ciudadanos".

Así, Bendodo ha puesto en valor la gestión del PP en la comunidad autónoma andaluza, afirmando que "en seis años la promoción de vivienda protegida se ha multiplicado por cuatro", pasando de 3.200 a 13.000 viviendas.

Malas relaciones internacionales

El 'popular' también ha criticado la política internacional del Gobierno, señalando en su afección a Andalucía "cuando Estados Unidos ha dejado fuera al puerto de Algeciras, una ruta estratégica de contenedores. Las malas relaciones tienen sus consecuencias", ha reflexionado al respecto.

Y ha acusado a la vicepresidenta y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de "sectarismo", diciendo que "se pone la camiseta de Andalucía cuando se baja del AVE, pero se ajusta la del 'sanchismo' cuando llega a Atocha".

Sobre Antequera, Bendodo ha destacado la transformación del municipio bajo el gobierno del PP, recordando que "durante décadas los socialistas gobernaron con el freno echado". Ha puesto como ejemplo el Puerto Seco, señalando que "catorce años lo estuvo el PSOE prometiendo" y "en una legislatura" el PP inauguró la primera fase.