Vivienda
Al borde del desahucio en Pizarra tras prestar sus ahorros a su presunto maltratador
La mujer afectada, a la que un juzgado reclama que deje su vivienda el 26 de septiembre, prestó 80.000 euros a su entonces pareja para adquirirla
Efe
Una mujer presuntamente maltratada y su hija tendrán que abandonar su domicilio familiar el 26 de septiembre pese a estar en situación de vulnerabilidad y que ella prestó todos sus ahorros para comprar dicha vivienda a su expareja y actual propietario del inmueble. Antes de vivir en ese domicilio, en Pizarra, la mujer y la que fue su pareja convivieron en otras dos viviendas de la afectada, primero en una que ella tenía alquilada, y posteriormente en la de su madre cuando esta falleció, según ha explicado a EFE el abogado que la representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.
La mujer, cuando conoció a esta pareja, estaba en situación vulnerable por maltratos sufridos por una anterior relación. Durante cinco años (2010-2015) la mujer y su pareja convivieron sin que el compañero sentimental aportara nada para el pago del alquiler.
Tras morir la madre de la afectada, la mujer y su pareja se fueron al domicilio en el que vivió la progenitora, y la mujer pidió un préstamo personal de cinco años para arreglar la casa. En 2020 el hombre consiguió una plaza fija en su trabajo y le indicó «insistentemente» a su pareja que prefería vivir en otro inmueble y para ello la mujer vendió la casa para adquirir una nueva vivienda.
La mujer aceptó que la nueva casa se pusiera a nombre de él tras unos problemas bancarios y le entregó todos sus ahorros, 80.000 euros, para la compra del inmueble, que ahora por orden judicial debe abandonar.
Antes de entregarle el dinero, según el letrado, firmó un convenio regulador por si se producía un hipotético divorcio y quedaba estipulado que si se divorciaban el compañero sentimental le tendría que devolver los 80.000 euros. Pasaron los años y la convivencia se volvió «insoportable», ha asegurado la mujer.
El propietario del inmueble y expareja de la afectada tiene un procedimiento abierto por supuestos malos tratos a ella en el Juzgado de Violencia número dos de Málaga, según el escrito al que ha tenido acceso EFE. También se le investiga en el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga por un supuesto delito contra la libertad sexual, amenazas y lesiones contra la hija de la afectada.
Tras el divorcio, el hombre no le devolvió los 80.000 euros y un Juzgado de Familia de Málaga, que dictó la sentencia de dicho divorcio, ha ordenado que la mujer y su hija abandonen el inmueble.
