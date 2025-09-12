Alozaina despide el verano con su Feria de la Aceituna

Como es tradición con el fin del verano, que marca el inicio de la recogida de la aceituna, el verdeo, Alozaina se viste de fiesta para rendir homenaje a su bien más preciado, la aceituna de la variedad Aloreña, la cual posee denominación de origen protegida por sus sobresalientes cualidades, con la Feria de la Aceituna, que va camino de cumplir su centenario en pocos años.

Del 11 al 15 de septiembre, Alozaina se tiñe de verde para para dar la bienvenida a la temporada del verdeo y festejar uno de los eventos más importantes en su calendario. La Aceituna Manzanilla Aloreña cumple 15 años con Denominación de Origen Protegida, y esta celebración sirve para ensalzar la enorme labor que hacen todos los trabajadores y trabajadoras que, a partir de este fin de semana, se dejarán la piel trabajando en el campo.

Alozaina / Javier Lerena

Programación

Las actividades comenzaron este jueves, 11 de septiembre, con el pregón, el concierto de la orquesta virtual Macarena Albarracín Juan el de Lola y los torneos deportivos. Este viernes, 12 de septiembre, seguirán con la procesión, a las 18.00 horas del Dulce Nombre de María y la apertura de la caseta oficial del Parque Mirador María Sagredo y los conciertos de la Banda de Música de Alozaina y el de la orquesta Crucero Virtual.

El sábado, 13 de septiembre, se celebra al Día de la Aceituna, con gran variedad de actividades, degustaciones, concursos, música... en la plaza de la Constitución. A las 12.00 horas se abrirá el mercado de la feria y solo media hora después el alcalde, Antonio Pérez Rueda, inaugurará el Día de la Aceituna con la entrega de premios a Explotaciones Merino Domínguez, Asaja y Serafín Río Cantero; y la elección de la Reina de la Aceituna 2025, como reconocimiento a la mujer como parte fundamental en la tarea de los cuidados y recolección de la aceituna de mesa.

A las 13.00 horas es turno del concurso de aceutinas, que antecede la degustación de aceitunas manzanilla Aloreñas aliñadas al estilo pechero. A las 19.00 horas, música en directo de la mano de Fitovoltaje, una banda que rinde tributo a Fito y los Fitipaldis. Ya a las 20.30 horas las atracciones comenzarán a funcionar en el Calvario, y a las 23.00 horas abrirá la caseta municipal que cuenta con la actuaciones de Jesús Gónzalez (ganador de la 1ª edición de 'Original y Copla') y la orquesta Crucero.

Programación de la Feria de la Aceituna el sábado, domingo y lunes / L.O.

La fiesta seguirá el domingo y el lunes, 14 y 15 de septiembre, con diversas actividades como una muestra de mascotas, actuaciones de Dj Rubén Gómez y Piratas Flamencos. El lunes, la piscina municipal acoge la Fiesta del Agua y las atracciones tendrán precio reducido por el día de la infancia.

La fiesta es una gran oportunidad para degustar los productos típicos de Alozaina / L.O.

Origen de la fiesta

La Feria de la Aceituna comenzó en 1929, cuando Francisco Bermúdez del Río, abogado y vecino del pueblo, se le ocurrió la creación de esta feria, que se llamaba entonces “la de septiembre”, como colofón y despedida del verano. Además, la elección de esa fecha no fue casual, además de marcar el inicio de la recogida de la aceituna, coincide con la finalización de la feria y fiestas de Pedro Romero de Ronda, en la que los arrieros y comerciantes de animales hacían una parada en el municipio de camino a la capital y era ideal para aprovechar dicho tránsito

«Era el momento para comprar un équido que transportase el producto o a veces también deshacerse del antiguo burro o mulo que ya había cumplido su cometido», refiere Francisco Domínguez, que durante muchas décadas se ha dedicado a la ganadería.

Además esta fruta no solo es el sello de identidad del municipio sino que además es el motor económico de muchas familias y por ende se merece un festejo en el que se le rinda homenaje.

Desde febrero de 2010 esta variedad de aceituna de mesa está reconocida con la denominación de origen protegida que engloba hasta 19 pueblos de la zona siendo Alozaina el municipio el núcleo principal de producción y referencia del producto con una media de dos millones y medio de producción.