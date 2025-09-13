La aceituna: reina de Alozaina

Es Alozaina el pueblo que produce el mayor número de kilos de Aloreña de toda la comarca, siempre que las condiciones climáticas hayan sido apropiadas, en las últimas campañas no ha sido así. Es uno de los pueblos españoles en donde se inicia más pronto la acción de recoger las aceitunas de mesa, el verdeo. La ubicación, la tierra y especialmente el clima ha hecho evolucionar década a década a esta bolita verde en la «reina de Alozaina», la aceituna de mesa que por distintas muy reconocidas entre expertos, gastrónomos y por ministerio de agricultura otorgándole la denominación de origen protegida. Un diamante verde.

Alozaina cabalga entre el alto Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Frente al municipio el Mediterráneo y a sus espadas los milenarios Pinsapos del Parque Nacional custodian a los olivares. La tierra se presenta vestida olivos que ofrecen una fruta de una calidad tan única y sobresaliente sobre otras variedades que le fue reconocida hace más de una década y que ostenta su propio consejo regulador, la de La Aloreña.

Bienvenida al otoño

A mediados de este mes, que para algunos debería de ser el primer mes del año porque en su seno comienza todo, se celebra desde 1929 un tiempo festivo que despide al verano y da la bienvenida al otoño. Es auténtico cambio para los pecheros en todo. Los vecinos, que por estas fechas ya han vendido la recolecta de higos pasados al sol y las distintas variedades de almendra, han cobrado su esfuerzo y tras la popular feria de septiembre de Ronda los arrieros descansaban en Alozaina una o dos jornadas en su camino hacia la capital. Con el beneficio de la cosecha veraniega es tiempo de comprar y vender ovejas, vacas, cabras, pero especialmente a equinos que van a ser la clave para transportar la cosecha de aceitunas hasta las cooperativas.

Y aquí surge la Feria de Septiembre, que también se dedica al Dulce Nombre de María, puesto que en Alozaina, esta onomástica siempre se ha celebrado el 12 de septiembre. En las últimas décadas del siglo pasado casi desaparece el mercado de compra venta de animales, pues lo tiempos cambian, y es cuando se le da un nuevo sentido y objetivo a la festividad renombrándola ‘Feria de la Aceituna, en honor del Dulce Nombre de María’. Desde entonces esta celebración gira absolutamente en la órbita del fruto, como si del sol se tratase, que es el sustento de muchas familias pechera y que con los años por su grandeza y la manera tradicional de aliñar, sin conservantes y aditivos, ha llegado a los lugares sagrados de la gastronomía internacional. Si con San Juan damos la bienvenida al verano oficialmente con la Feria de la Aceituna, Alozaina lo despide y abraza contundentemente al otoño. Es un punto de inflexión para la población esta feria que honra al fruto que es, en gran medida, motor económico y asimismo de pundonor y representación de todos los pecheros.

Degustación de las primeras aceitunas aliñadas

Entre las muchas actividades que se iniciaron este pasado jueves es destacable la degustación de las primeras aceitunas aliñadas según el evangelio de Alozaina, así como chacinas, quesos y otros productos del municipio, siempre gratis, este sábado en la plaza.

Sin olvidar el reñido concurso de aliño de estas olivas premium, tradición y devoción por conservar lo antiguo. Tradición inmaculada como la procesión en torno a la Virgen María en la que participan cada 12 de septiembre todas las mujeres de pueblo.

La música no cesa, el baile de todos con todos es la magia que se crea en cada rincón entre mayores y pequeños, con conocidos y desconocidos, gente que sin conocerse, por unos minutos, se puede convertir en tu pareja de baile. Con las especiales partituras de la banda de música del municipio la más antigua, la primera de la provincia, las orquestas, los DJ como Fran Extremera.

Parque Mirador

En esta edición la Feria de la Aceituna esta dedicada a la conmemoración de la creación de lugar a los que se conoce como Parque Mirador. Una plaza al pie de la majestuosa parroquia que recuperó para el pueblo en 1950 el alcalde y médico de la época, Salvador Cortés. Un alcalde que construyó también el emblemático arco de la villa, el desaparecido mercado de abastos y el lavadero municipal, entre otros edificios reconocidos.

Fue el visionario y el creador de un espacio en donde se celebran desde hace décadas todo de tipo de eventos entre otros conciertos, las dos ferias del municipio, la Almena Flamenca… pero también es centro de encuentros de cualquier índole y que identifica poderosamente a cualquier residente de Alozaina.

A mitad de este año se inauguró, en pleno casco antiguo, el centro de interpretación de la aceituna de Alozaina en el solar que albergó el mercado municipal. Un lugar que viene a enseñar a las nuevas generaciones cómo se trataba el producto desde los inicios del S.XX hasta hoy a través de fotografías, vídeos y textos que recorren la cultura del olivar, la importancia económica del olivo, a veces el único sustento para las familias, la evolución a través de la investigación y del desarrollo, las nuevas técnicas envasado, conservación pero siempre basándose en el método tradicional, el de siempre, para recolectar el fruto con las manos, nunca con máquinas o similares.

Vivos, pero con una delicada salud

A pesar de que el olivo es uno de los árboles con mayor resistencia a adversidades climáticas, no ha podido resistir a esta sequía persistente y se ha quebrado desde la raíz hasta la última hoja. Siguen vivos, por suerte, pero con una delicada salud. «las altas temperaturas y la falta se agua está reventando a la planta, al árbol, que aunque quiere no puede», explica Antonio Dueñas, presidente de la mayor cooperativa de la zona del Guadalhorce COPUSAN.

La cosecha del pasado año fue ridícula sin la comparamos con los dos últimos años que ya fue escasa. En 2024 COPUSAN recepcionó la irrisoria cifra de «140.000 kilos de aceituna de verdeo o de mesa y de almazara unos 75.000 kg», indica el presidente de la cooperativa comarcal sita a las afueras del municipio. «La previsión de este año, tras las lluvias que fueron sagradas, es de 1.400.000 kilos de aceituna de mesa. Aunque con estas altas temperaturas veremos a ver si alcanzamos esta cifra», especifica Dueñas. Y es que el calor y la falta de agua acelera el proceso de maduración. La modernas infraestructuras de esta cooperativa agrícola tienen capacidad para 2,5 millones de kilos pero en los últimos años «no hemos alcanzado ni la mitad debido a la falta de pluviometría, aunque la calidad, el calibre es de absoluta calidad», destaca Dueñas.