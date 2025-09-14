Archidona viajará a su pasado andalusí del 19 al 21 de septiembre

Archidona viajará a su pasado andalusí este próximo fin de semana con la celebración de una nueva edición de su zambra morisca, un evento histórico en su agenda cultural de septiembre que el municipio recuperó el año pasado en honor al legado de sus raíces árabes.

Del 19 al 21 de septiembre, la plaza Ochavada y la calle Nueva se transformarán en la ‘Medina Arxiduna’ medieval para acoger un zoco árabe, talleres tradicionales y otras actividades ancestrales en torno al mercado que se inaugurará el viernes a las seis de la tarde con animación de la época.

Durante las tres jornadas se realizarán exhibiciones de cetrería, pasacalles musicales y espectáculos de fuego por la noche. Todo un escenario vivo que se completa con talleres gratuitos de pintacaras, henna, turbantes, malabares y caligrafía árabe para todos los públicos. Además, habrá degustaciones de té moruno y de productos locales a beneficio de asociaciones como Arx Domina y la Asociación de Amas de Casa Virgen de Gracia.

Como principal novedad de esta edición, hay programadas varias sesiones de baile derviche a cargo del artista Imad Selim. Se trata de una danza que «busca alcanzar la unión con lo divino a través de movimientos giratorios continuos», ha explicado la concejala de Comercio, María Gloria Fernández.

Uno de los platos fuertes de la programación tendrá lugar la noche del sábado, cuando la Plaza Ochavada acoja el concierto del grupo ‘Noche Andaluza’, que rendirá homenaje al rock andaluz con versiones de Triana y Medina Azahara. «La banda ya estuvo en Archidona anteriormente, gustó muchísimo y ya estamos deseosos de poder disfrutar de nuevo de su música», ha recordado la edil, quien ha invitado a vecinos y visitantes a participar en el evento que ofrece la oportunidad de revivir la identidad de la ciudad a través de una experiencia cultural y patrimonial única.

Arxiduna dormida

A lo largo del año Archidona sigue poniendo en valor su legado árabe a través de ‘Arxiduna Dormida’, un programa turístico de rutas teatralizadas al atardecer que ofrece una visita totalmente inmersiva en la historia del pueblo, desde la época musulmana hasta la conquista cristiana, con recorridos y performances por las murallas de la Alcazaba y la ermita de la Virgen de Gracia, con la vega y la Peña de los Enamorados como telón de fondo. Las próximas fechas son el 19 y 27 de septiembre y el 4,8 y 26 de octubre. Las reservas, que pueden incluir hasta cena y alojamiento, en la Oficina de Turismo.