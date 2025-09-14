Benarrabá habilita una nueva zona de parking con más de 100 plazas

El Ayuntamiento de Benarrabá ha finalizado los trabajos dirigidos a habilitar una nueva zona para el estacionamiento de vehículos, un espacio ubicado en la parte trasera del cementerio municipal, en el terreno de dos parcelas adquiridas por el Consistorio hace unos años desde donde se observan unas excelentes vistas del bajo Valle del Genal. La nueva zona de aparcamientos tiene capacidad para más de 100 vehículos y ha sido acondicionada en diferentes fases tanto con fondos procedentes de la Diputación Provincial de Málaga como con recursos propios del Consistorio.

El alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso, ha explicado que «la creación de la zona de aparcamientos era una necesidad para el municipio, ya que debido a la orografía sobre la que se asienta dispone de espacios limitados para estacionar, especialmente en momentos de mayor afluencia de visitantes».

En este sentido, el regidor ha añadido que el nuevo equipamiento público «se sitúa en un punto estratégico, muy cerca del hostel, el hotel, el colegio y la Plaza de la Veracruz, donde se desarrollan la mayoría de los eventos del municipio a lo largo del año».

