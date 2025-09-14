Zurita dona a Algatocín una pintura del incendio de Sierra Bermeja

El pintor Francisco Zurita Almenta, descendiente de algatocileños y persona muy vinculada al municipio desde su infancia, ha donado una de sus obras al Ayuntamiento de Algatocín.

La pintura, un acrílico sobre tabla entelada, hace referencia a una de las peores catástrofes que se recueran en Andalucía y en la provincia de Málaga: el gran incendio de sexto grado que asoló Sierra Bermeja en septiembre de 2021, hace ahora cuatro años, que calcinó 10.000 hectáreas y afectó a siete municipios de la provincia. Una tragedia medioambiental que Zurita vivió con preocupación desde la distancia. Según ha indicado el artista, la obra está inspirada en una fotografía que fue publicada por un medio de comunicación provincial durante el incendio y pretende ser también un homenaje a Carlos Martínez Haro, bombero forestal que trabajaba eventualmente para el Infoca y que fatídicamente perdió la vida tratando de extinguir las llamas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Algatocín ha agradecido a Francisco Zurita el gesto altruista y su generosidad al donar la obra al municipio.

En los últimos meses la pintura donada ha formado parte de una exposición de 52 obras de Francisco Zurita que ha tenido lugar en el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra.

Zurita, que actualmente reside en Madrid, ha sido aficionado a la pintura durante toda su vida, una vocación que ha ido perfeccionado de forma autodidacta y a la que dedica más tiempo desde que se jubiló hace 11 años

