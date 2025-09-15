Cartajima mejora y embellece la Era de ‘Las Peñuelas’

El Ayuntamiento de Cartajima ha realizado trabajos de mejora y embellecimiento de la Era de ‘Las Peñuelas’, un espacio situado junto a la entrada al municipio desde el que se contemplan unas bonitas vistas panorámicas del Valle del Genal.

Según se ha indicado desde el Consistorio, la actuación ha consistido en la colocación de césped artificial, la plantación de árboles y flores en las zonas ajardinadas o el acondicionamiento del alcantarillado, entre otros trabajos. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha indicado que el objetivo es continuar adecuando y embelleciendo diferentes puntos del municipio con el propósito de que estos muestren su mejor imagen para vecinos y visitantes.

Junto a la Era de ‘Las Peñuelas’, se ha puesto en funcionamiento el Centro Joven ‘Unión Cartajimeña’.