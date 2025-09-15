Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

Cartajima mejora y embellece la Era de ‘Las Peñuelas’

El espacio se sitúa junto a la entrada del municipio con vistas al Valle del Genal

Cartajima

Cartajima / L.O.

Amanda Pinto

Cartajima

El Ayuntamiento de Cartajima ha realizado trabajos de mejora y embellecimiento de la Era de ‘Las Peñuelas’, un espacio situado junto a la entrada al municipio desde el que se contemplan unas bonitas vistas panorámicas del Valle del Genal.

Según se ha indicado desde el Consistorio, la actuación ha consistido en la colocación de césped artificial, la plantación de árboles y flores en las zonas ajardinadas o el acondicionamiento del alcantarillado, entre otros trabajos. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha indicado que el objetivo es continuar adecuando y embelleciendo diferentes puntos del municipio con el propósito de que estos muestren su mejor imagen para vecinos y visitantes.

Junto a la Era de ‘Las Peñuelas’, se ha puesto en funcionamiento el Centro Joven ‘Unión Cartajimeña’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents