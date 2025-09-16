Alhaurín de la Torre aprueba el convenio destinar suelo para VPO en La Huertecilla

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la admisión a trámite de un convenio urbanístico para destinar suelo de la zona de La Huertecilla para Viviendas de Protección Oficial (VPO). De esta forma, se destinará una parcela de 2.462 metros cuadrados a la construcción de un edificio de VPO de tres plantas, que incluye planta baja, primera y segunda, más el ático. El número definitivo de viviendas no se ha confirmado, aunque el alcalde, Joaquín Villanova, ha confiado "en que la cifra ronde las 70" VPO.

En el convenio también se establece la necesidad de presentar un plan de ordenación de la zona desde la aprobación definitiva del estudio de detalle del sector. También recoge el cambio de calificación de otras dos parcelas que suman unos 3.500 metros cuadrados entre las dos y que pasarán a ser sistema local de áreas libres o públicas, de cesión obligatoria y gratuita.

Por último, el convenio urbanístico especifica que la solicitud de la licencia de obras para estas VPO se presentará en el plazo de cuatro meses tras la aprobación definitiva del mencionado estudio. Asó, la empresa promotora se ocupará asimismo de ejecutar las aceras de la avenida de La Huertecilla con un ancho de 1,8 metros.