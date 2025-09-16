Antequera pone en valor su patrimonio personal en el Día de la Ciudad

Antequera ha celebrado durante esta mañana el acto institucional del Día de la Ciudad en la Real Colegiata de Santa María, en el que se han entregado las Distinciones Honoríficas Municipales 2025. Autoridades, representantes sociales y familiares han acompañado a los galardonados en una jornada que ha puesto en valor el esfuerzo y la huella que diferentes entidades y personalidades han dejado en la vida de la ciudad. En esta edición se han concedido seis reconocimientos que abarcan ámbitos muy diversos: la educación, la ciencia, la empresa, la cultura y el comercio.

La Medalla de Oro de la Ciudad ha recaído en la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Fundada en Antequera en 1884 por la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, la congregación ha desarrollado desde entonces una intensa labor educativa, asistencial y espiritual. Su trabajo se ha expandido por distintos puntos de España y países como Nicaragua, Uruguay o República Dominicana, dejando un testimonio de servicio y compromiso que ha marcado a generaciones.

Mellada del Día de la Ciudad de Antequera / Amanda Pinto

El título de Hijo Predilecto de Antequera se ha otorgado al médico Miguel Hinojosa Macías, especialista en alergología e inmunología clínica. Su carrera profesional le ha llevado a hospitales de referencia como el Ramón y Cajal de Madrid o el Mount Sinai de Nueva York, además de aportar más de 240 publicaciones científicas y descubrimientos médicos de relevancia internacional.

El reconocimiento de Hijo Adoptivo ha sido para el empresario José Antonio Sánchez Cózar, fundador del grupo Audiolís. Desde su primera academia en 1985 ha impulsado proyectos como Podiprint, ExLibric o Grupo Sáncoz, vinculando innovación, empleo y proyección internacional con la marca de Antequera. A su trayectoria empresarial se suma una destacada labor en el ámbito social, deportivo y cultural.

El tejido económico local también ha tenido un espacio destacado con la Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas concedida a la Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA). Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha sido pieza clave en la modernización del comercio tradicional y en la defensa de los intereses de los empresarios. Junto a ella, la Medalla de Plata ha distinguido a la Joyería Pedro González e Hijos, que cumple 125 años de historia combinando tradición artesanal y adaptación a los nuevos tiempos.

Día de la Ciudad de Antequera de 2025 / Amanda Pinto

La dimensión cultural ha estado representada por la Panda de Verdiales San Gabriel de La Joya, nombrada Institución Predilecta de la Ciudad. Sus integrantes mantienen viva la tradición del estilo Almogía, participan en festivales de verdiales y promueven la enseñanza gratuita para garantizar la continuidad de esta manifestación considerada Bien de Interés Cultural.

El acto ha concluido con un reconocimiento del alcalde de la ciudad, Manolo Barón, a la diversidad de méritos que reflejan las distinciones. "Antequera está muy orgullosa de vosotros. El año que viene, si Dios quiere, volveremos a homenajear porque el patrimonio humano, personal e institucional de la ciudad es inagotable".