Art Tolox acoge a artistas de todo el mundo en su 9ª edición

Tolox vuelve a a abrir sus calles, sus plazas y sus espacios para que se llenen de artistas. Este bello pueblo, puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, celebra este fin de semana una nueva edición, la novena, de Art Tolox. Así lo ha anunciado el diputado provincial José Santaolalla junto a representantes municipales, organizadores y artistas que participarán en la edición 2025 del festival que reunirá a escultores, muralistas, pintores, músicos, poetas, fotógrafos, actores y artesanos trabajando en vivo en plazas y rincones del municipio durante el fin de semana.

"Art Tolox es una demostración inequívoca de que el arte no entiende ni de edades ni de lugares. Tolox y su gente se vuelcan cada año con la celebración de este festival demostrando su compromiso social y cultural", ha apuntado Santaolalla.

El diputado provincial José Santaolalla junto a representantes municipales, organizadores y artistas que participarán en la edición 2025 de Art Tolox. / L.O.

Asimismo, el diputado provincial ha manifestado que "la obligada visita a Tolox no sólo se reduce a estos tres días, sino que durante cualquier día del año se puede contemplar el legado que Art Tolox deja tras cada edición en su arquitectura, entre sus vecinos y en sus espacios".

Programación

El evento de este año, en el que participarán una treintena de artistas, dará comienzo el viernes 19 con la apertura de espacios artísticos, el Taller Poético 'Verso a verso, Tolox susurra' en el Balneario, y distintas exposiciones en el Colegio de la calle Encina.

Destacan también el taller de decoración de azulejos de Eva Vázquez, el b Art Tolox, y el desfile de moda 'Art Tolox se viste de metamorfosis'. La jornada culminará en la Plaza de los Poyos con la presentación oficial de la edición 2025, un teatro al aire libre, un monólogo de Miguel Ángel Martín, danza, actuaciones musicales y conciertos hasta la madrugada.

Una pintura de Art Tolox / Javier Lerena

El sábado 20 estará marcado por un variado programa de actividades desde por la mañana: talleres de poesía, infantiles y de creatividad, exposiciones, degustaciones gastronómicas y la presentación del libro 'El don de la libertad' de Elena Mérida. Durante la jornada el público podrá disfrutar de exhibiciones de patinaje, flamenco fusión, reguetón, rap, reggae y versiones de los 80 y 90, con artistas como Cuarteto Sur, Paul Seme & Luna Andalusí, Jhoniel, Bore One, y Leroy Onestone & The Fireballs y Doyer Band, entre otros.

El festival concluirá el domingo 21 con la apertura de espacios artísticos, la exposición del 'Taller creativo Art Tolox' y una última sesión poética titulada 'Tolox habla por nosotros', además de la culminación y visitas a las obras realizadas durante el certamen.

En esta edición participarán numerosos artistas y colectivos como Rafael Vera, Juan Antonio Moncho, Olga Chepirukhina, Gregorio Dueñas, Viktoria Divo, Jhonyel, Lucía López, Sergio Peñarrubia, Korashe Kfé, Lucía García, Eva Vázquez, Bore One, Elena Mérida, Inma Gil, Sonido Internacional, Doyer Band, Al frasco Teatro, Joni Daes, Chef Sergi, Juanma Lara, Carmina Quintanilla, Pedro López, Asociación Malagueños de Escritores, y Cuarteto Sur, entre otros.