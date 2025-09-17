La Diputación asfalta una de las carreteras de acceso a Árchez

La Diputación de Málaga ejecuta las obras de asfaltado de los 2,6 kilómetros de la carretera MA-5104, que sirve de acceso a Árchez desde la carretera A-7206, que viene desde Sayalonga.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado junto a la alcaldesa de Árchez, María del Carmen Moreno, los trabajos que se están llevando a cabo, adjudicados por 314.301,46 euros a la empresa Canteras de Almargen, SL.

Atencia ha explicado que es una de las actuaciones del cuarto plan de refuerzo de firmes de las carreteras provinciales, en el que se incluyen 18 vías de las comarcas de Antequera, Axarquía, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce.

Las obras en la MA-5104 consistirán en el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico que proporcionarán mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Para ello es necesaria la retirada previa del aglomerado existente mediante fresado.

Tras esta actuación se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde y señalización horizontal en la intersección con la carretera A-7206.

