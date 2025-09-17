Incendio
Declarado un incendio forestal esta madrugada en Parauta
El Plan Infoca informa que el incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo
Málaga
Medios terrestres del Plan Infoca trabajan desde la madrugada de este miércoles 17 septiembre contra las llamas de un incendio forestal declarado en un paraje de Parauta, en el Valle del Genal.
Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, el incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo.
En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente.
