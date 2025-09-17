Prevén una mejora de la cosecha de castaña en cantidad y calidad en el Valle del Genal

La producción de castañas en el Valle del Genal, en la provincia de Málaga, mejorará respecto a las últimas campañas, tras varios años consecutivos de volúmenes muy discretos de cosechas, y la calidad del fruto es muy buena, según los productores. Cati Chicón, presidenta de la cooperativa de segundo grado 'Valle del Genal', que recepciona castañas de productores de los municipios de Pujerra y Jubrique, ha señalado que esperan llegar a los 400.000 kilogramos, frente a los 180.000 de 2024 y los 72.000 de 2023, una de las peores cosechas que se recuerdan.

Sin embargo, en una buena temporada esta cooperativa suele alcanzar el millón de kilos, según Chicón, que ha explicado que la producción no termina de ser buena debido a que, pese a que las abundantes lluvias de finales de invierno y principios de primavera fueron beneficiosas, las altas temperaturas se están prolongando durante septiembre. A ello se suma la merma que suponen desde hace unos años la avispilla del castaño, la tinta y el chancro, ha añadido.

Castaño en la provincia de Málaga en otoño / L.O.

En Jubrique la campaña se inició con la recolección de castañas de variedad agosteña, mientras que en Pujerra los trabajos comenzaron hace unos días con la cosecha de las variedades gallega y portuguesa.

En cuanto al proceso que siguen las castañas desde su recolección hasta su comercialización y distribución, en primer lugar los productores llevan sus castañas a las cooperativas de primer grado de Pujerra y de Jubrique, donde se hace un precalibrado del fruto.

Castañas / L.O.

A continuación, en la cooperativa de segundo grado se lleva a cabo la esterilización y el calibrado por tamaño, y se introducen las castañas en una cámara.

Después, los operarios quitan manualmente las castañas que no lleguen en las mejores condiciones y, por último, se envasan según demande el cliente.

Posteriormente, la cooperativa se dedica a comercializar el fruto tanto en España como en diferentes países donde es exportado, como Italia, Suiza, Holanda, Portugal, Alemania, Francia o Inglaterra, y se estima que el 50 por ciento de castañas se vende en el territorio nacional y la otra mitad se envía al extranjero.

Castañas de Pujerra / L.O.

Chicón ha indicado que la cooperativa intentará defender el precio del fruto de forma que, dentro de las posibilidades, sea lo más beneficioso posible para los productores.

En este sentido, sería fundamental que los precios no bajen demasiado como en otras ocasiones, con lo que se volvería a correr el riesgo de que los productores no puedan cubrir ni siquiera los gastos de recolección, ha añadido.

Una castaña, entre la hojarasca del suelo del Bosque de Cobre. / Jorge Zapata (EFE)

La conservación de las casi 4.000 hectáreas de castañar que hay en el Valle del Genal se considera prioritaria por su incalculable valor medioambiental, paisajístico y económico, ya que numerosas familias del entorno obtienen parte de sus ingresos de la castaña.

La preservación y el respeto por los castañares son imprescindibles para el desarrollo socioeconómico de la zona, ya que este sector es un pilar fundamental del valle que fomenta el arraigo de los vecinos en los municipios, contribuyendo a frenar la despoblación.