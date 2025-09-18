Fiestas
Archidona recupera su esplendor andalusí con la Zambra Morisca
Con esta celebración el pueblo revive su legado como capital de la Cora de Rayya andalusí, que incluía la mayor parte de la actual provincia de Málaga
Archidona se sumergirá este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en su pasado medieval con una nueva edición de la Zambra Morisca. Con esta celebración el pueblo revive su legado como capital de la Cora de Rayya andalusí, que incluía la mayor parte de la actual provincia de Málaga, y frontera entre los reinos cristianos y el nazarí. No en vano, en su alcazaba fue proclamado emir Abderramán I en 756, dando comienzo al Emirato independiente de Córdoba.
La Plaza Ochavada y la calle Nueva, que acogerá el zoco, serán los espacios que acogerán la programación de estas fiestas. "No nos vamos a aburrir en todo el fin de semana", aseguró durante la presentación del evento la concejala de Comercio de Archidona, María Gloria Fernández Lara. Además del mercado, habrá pasacalles musicales, talleres, demostraciones de cetrería,espectáculos de fuego, y por supuesto, música con un homenaje al rock andaluz de la mano del grupo ‘Noche Andaluza’.
El programa dará comienzo el viernes 19 con la apertura del mercado a las 18.00 horas, seguida de la inauguración oficial a las 19.45 horas con la participación de todos los grupos de animación. Durante las tres jornadas se sucederán exhibiciones de cetrería, pasacalles de música andalusí y espectáculos de fuego las noches del viernes y el sábado.
Como principal novedad de esta edición, la concejala anunció la incorporación del baile derviche, una danza que "busca alcanzar la unión con lo divino a través de movimientos giratorios continuos" y que contará con varias sesiones durante el fin de semana, algunas a cargo del artista Imad Selim.
El punto culminante de la programación musical será la noche del sábado 20, cuando la Plaza Ochavada acoja el concierto del grupo "Noche Andaluza", que rendirá homenaje al rock andaluz con versiones de Triana y Medina Azahara. Fernández Lara recordó que la formación "ya estuvo en Archidona anteriormente, gustó muchísimo y estamos pues esperando para disfrutar de su música".
La agenda se completa con talleres gratuitos de pintacaras, henna, turbantes, malabares y caligrafía árabe para todos los públicos. Además, habrá degustaciones de té moruno y de productos locales a beneficio de asociaciones como Arx Domina y la Asociación de Amas de Casa Virgen de Gracia.
Programación
- 18:00 h – Apertura del mercado con talleres gratuitos de pintacaras, tatuajes de henna y turbantes.
- 18:30 h – Pasacalles musical con grupo andalusí.
- 19:00 h – Taller de malabares.
- 19:45 h – Inauguración oficial del mercado con todos los grupos de animación.
- 20:30 h – Exhibición de cetrería.
- 21:00 h – Espectáculo de fuego.
- 22:00 h – Baile derviche por Imad Selim.
- 22:30 h – Degustación de té moruno en la Gran Tetería.
- 22:45 h – Pasacalles de música andalusí.
- 11:00 h – Encuentro lúdico para mayores con ritmos nazaríes. (Área de Deportes)
- 12:00 h – Apertura del mercado.
- 12:15 h – Talleres para todos: pintacaras, pintura y tatuajes de henna.
- 12:30 h – Exhibición de cetrería.
- 12:45 h – Pasacalles de música andalusí.
- 13:00 h – Degustación de Ajoblanco (a beneficio de la Asociación Arx Domina).
- 13:00 h – Taller de malabares.
- 13:30 h – Baile derviche.
- 14:00 h – Taller de cocina árabe.
- 14:30 h – Degustación de té moruno con hierbabuena.
- 12:00 h – Apertura del mercado.
- 12:30 h – Pasacalles de música andalusí.
- 12:45 h – Exhibición de cetrería.
- 13:00 h – Baile derviche.
- 13:30 h – Taller de cocina árabe.
- 14:00 h – Degustación de té moruno.
- 17:30 h – Degustación de dulces típicos (a beneficio de la Asoc. de Amas de Casa Virgen de Gracia).
- 18:00 h – Taller de caligrafía y turbantes.
- 18:30 h – Taller de pintacaras y henna.
- 19:00 h – Exhibición de cetrería.
- 19:00 h – Taller de caligrafía árabe.
- 19:30 h – Pasacalles de música andalusí.
- 19:45 h – Baile derviche con Imad Selim.
- 20:30 h – Exhibición de cetrería.
- 21:00 h – Pasacalles de música andalusí.
- 22:00 h – Bailes derviche con música andalusí. Último baile y músicos para cerrar el mercado.
- 22:30 h – Baile derviche.
- 23:00 h – Concierto “Noche andaluza” – Homenaje al rock andaluz.
