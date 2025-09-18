Archidona recupera su esplendor andalusí con la Zambra Morisca

Archidona se sumergirá este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en su pasado medieval con una nueva edición de la Zambra Morisca. Con esta celebración el pueblo revive su legado como capital de la Cora de Rayya andalusí, que incluía la mayor parte de la actual provincia de Málaga, y frontera entre los reinos cristianos y el nazarí. No en vano, en su alcazaba fue proclamado emir Abderramán I en 756, dando comienzo al Emirato independiente de Córdoba.

La Plaza Ochavada y la calle Nueva, que acogerá el zoco, serán los espacios que acogerán la programación de estas fiestas. "No nos vamos a aburrir en todo el fin de semana", aseguró durante la presentación del evento la concejala de Comercio de Archidona, María Gloria Fernández Lara. Además del mercado, habrá pasacalles musicales, talleres, demostraciones de cetrería,espectáculos de fuego, y por supuesto, música con un homenaje al rock andaluz de la mano del grupo ‘Noche Andaluza’.

Mercado de la Zambra Morisca / L.O.

El programa dará comienzo el viernes 19 con la apertura del mercado a las 18.00 horas, seguida de la inauguración oficial a las 19.45 horas con la participación de todos los grupos de animación. Durante las tres jornadas se sucederán exhibiciones de cetrería, pasacalles de música andalusí y espectáculos de fuego las noches del viernes y el sábado.

Como principal novedad de esta edición, la concejala anunció la incorporación del baile derviche, una danza que "busca alcanzar la unión con lo divino a través de movimientos giratorios continuos" y que contará con varias sesiones durante el fin de semana, algunas a cargo del artista Imad Selim.

Actuación en la plaza Ochavada / L.O.

El punto culminante de la programación musical será la noche del sábado 20, cuando la Plaza Ochavada acoja el concierto del grupo "Noche Andaluza", que rendirá homenaje al rock andaluz con versiones de Triana y Medina Azahara. Fernández Lara recordó que la formación "ya estuvo en Archidona anteriormente, gustó muchísimo y estamos pues esperando para disfrutar de su música".

La agenda se completa con talleres gratuitos de pintacaras, henna, turbantes, malabares y caligrafía árabe para todos los públicos. Además, habrá degustaciones de té moruno y de productos locales a beneficio de asociaciones como Arx Domina y la Asociación de Amas de Casa Virgen de Gracia.

Cartel dela Zambra morisca / L.O.