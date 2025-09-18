Casarabonela viaja al pasado con su Recreación Histórica

Casarabonela se convierte este sábado, 20 de septiembre, en un poblado del siglo XVI con vecinos y figurantes ataviados a la antigua usanza recreando costumbres de la época. Se trata de la X edición de la Recreación Histórica de del municipio, este año bajo el título “La Duda', promovida por el Área de Cultura y la Asociación Cultural Casarabonela Historia Viva, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Entre casas encaladas, rincones floridos y el murmullo de fuentes, el municipio morisco, situado a unos 40 kilómetros de la capital, ofrece al viajero una experiencia inmersiva. El público se sumerge en un ambiente donde se revive la convivencia, las tensiones religiosas y las costumbres de la época, siempre con un enfoque divulgativo y cercano.

Presentación de la Recreación Histórica de Casarabonela / L.O.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial José Santaolla junto al alcalde de Casarabonela, Antonio Campos, y María Cueto y Juan Mariano Pacheco, en representación de la Asociación Recreación Histórica Casarabonela Historia Viva, durante la presentación de la programación. Santaolalla ha destacado "la importancia de apoyar institucionalmente este tipo de festividades de carácter histórico que sirven para potenciar y poner en valor la historia y el patrimonio del municipio, además de dar a conocer las variadas tradiciones y costumbres de los pueblos de interior".

Recreación Histórica Morisca de Casarabonela / L.O.

Escenas que cobran vida

En esta edición el guion de la representación está escrito por el historiador Francisco Gómez Armada y sitúa al visitante en plena encrucijada de la vida morisca en el siglo XVI. Las calles del casco histórico se transforman en un poblado de hace más de 400 años: telas, faroles y atrezzo recrean la estética andalusí mientras vecinos y voluntarios encarnan escenas de la vida cotidiana.

Desde su inicio, esta cita cultural se ha consolidado como una de las más singulares de la provincia. Cada edición aporta un guion distinto: en 2024 se tituló 'Justicia', con escenas de la vida inquisitorial y la rebelión morisca; en años anteriores, nombres como 'Azahar', 'Rebelión' o 'Vísperas' marcaron el pulso narrativo de la representación.

Imagen de la representación el pasado año / L.O.

Más de un centenar de vecinos participan directamente en la confección del vestuario, la escenografía y la interpretación. Niños, jóvenes y mayores se implican en un proyecto común que fortalece la identidad local y convierte al pueblo entero en un escenario vivo.

Gastronomía, talleres y zoco popular

La representación es el eje central, pero la jornada ofrece mucho más. Talleres de oficios antiguos, demostraciones artesanales y música tradicional acompañan al visitante a lo largo del día. La plaza principal se convierte en un zoco, con puestos que exhiben panes moriscos, dulces artesanales, mieles, aceites y recetas inspiradas en la cocina de antaño.

La gastronomía es parte fundamental: colectivos y asociaciones locales preparan platos típicos que trasladan el paladar al pasado, reforzando la experiencia cultural. Todo ello en un ambiente festivo y participativo que no olvida la hospitalidad andaluza.

Un puesto del zoco / L.O.

Cultura y comunidad para todos

Uno de los grandes atractivos de la Recreación Histórica de Casarabonela es su carácter inclusivo. Familias, viajeros curiosos y amantes de la historia encuentran aquí una oportunidad única para descubrir, de forma amena y rigurosa, episodios que marcaron la identidad del sur peninsular.

Al aire libre y enmarcado en un entorno natural privilegiado, el evento ofrece al visitante no solo la posibilidad de aprender, sino también de disfrutar del patrimonio urbano y de los paisajes que rodean al municipio.

Desde mediodía, en el zoco habrá exhibiciones de aves rapaces / L.O.

Programación

La jornada arrancará a las 12.00 horas con el desfile inaugural, que dará paso a un variado programa de actividades para todos los públicos, entre las que destacan las exhibiciones de aves rapaces a las 13.30 horas y la degustación gratuita de la olla de habichuelas, que se servirá a las 14.00 horas, además de talleres familiares y actividades infantiles como la 'Búsqueda del tesoro 1560' y espectáculos de danza contemporánea y aérea con fuego.

A las 18.30 horas, el historiador Francisco Gómez Armada ofrecerá una conferencia sobre cómo era la villa en 1572 en el salón de actos del edificio Casacultura Francisco Castellano.

La cita culminará con la representación teatral 'La Duda' a las 21.00 horas, inspirada en los acontecimientos ocurridos a mediados del siglo XVI durante la primera visita del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a tierras occidentales de Málaga. La trama gira en torno al escribano Andrés, enviado de confianza del inquisidor Martín de Coscojales, quien se mezcla entre los moriscos de la villa para conocerlos de primera mano. El argumento refleja las tensiones y alianzas entre distintos personajes de la época, mostrando un retrato más complejo y humano de esta comunidad.

La entrega de premios del concurso de vestimenta de época y el concierto del grupo Señor Mirinda pondrán el broche final a la décima edición de la recreación histórica.