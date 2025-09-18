La Diputación invierte 452.000 euros en las carreteras de Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia

La Diputación de Málaga acomete estos días obras de mejora en tres carreteras de la zona norte de la provincia. Los trabajos se centran en la MA-6416, entre Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos, y en puntos de la MA-6100 (de acceso a Villanueva de Tapia desde la MA-6416) y la MA-6414 (de acceso a Villanueva de Algaidas desde la N-331).

Las obras cuentan con un presupuesto de 452.414 euros y fueron adjudicadas a la empresa Mezclas Bituminosas, S.A.

Los trabajos forman parte de los proyectos de mejoras de las carreteras que la Diputación de Málaga ejecuta en vías de la red provincial de carreteras con deficiencias específicas.

Las obras han supuesto la mejora de la capacidad de drenaje transversal en la carretera MA-6416. / L.O.

Actuaciones

En una visita a las obras junto a los alcaldes de Cuevas de San Marcos y de Villanueva de Algaidas, José María Molina (PP) y Juan Antonio Cívico (PSOE), respectivamente, la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha explicado que las obras contemplan en unos casos la reconstrucción de las cunetas dañadas y en otros la limpieza de las mismas, retirando el material arrastrado como consecuencia de las lluvias.

Por otro lado, se ha efectuado el desatoro de las cunetas y, en otros casos se acomete el refuerzo de obras de fábrica obstruidas que impiden el correcto drenaje transversal, mejorando la capacidad de desagüe en la vía.

MA-6416

Estos trabajos se han acometido principalmente en los puntos kilométricos 5+400, 10+300, 11+500 y 12+700 de la carretera MA-6416, donde se han hormigonado 1.300 metros lineales de cuneta para mejorar el drenaje longitudinal. Igualmente, se han arreglado taludes en los puntos kilométricos 2+000 y 12+200 mediante la colocación de escolleras.

Posteriormente, se ha extendido una capa de rodadura de seis centímetros de espesor con hormigón asfáltico en diferentes tramos de la carretera. Los trabajos culminarán con la reposición de las marcas viales y las barreras metálicas de seguridad dañadas.

Para la realización de las obras se han utilizado 288 metros cúbicos de escollera, 386 metros cúbicos de hormigón en reparación de cunetas y obras de fábrica y 5.800 toneladas de aglomerado en caliente.