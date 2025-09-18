La Guardia Civil inicia en Cártama los actos con motivo del Día del Pilar

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido esta mañana el acto institucional de izado de bandera y el descubrimiento de una placa dedicada a los veteranos de la Guardia Civil en Cártama, que abre las actividades que se celebrarán en el municipio con motivo de la festividad de la patrona del instituto armado, la Virgen del Pilar.

Al acto asistieron entre otras autoridades el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Roberto Blanes.

Tras el acto institucional, con el que se inician las actividades programadas por la Guardia Civil en Cártama, ha tenido lugar un desfile por la Calle Rey Juan Carlos I y calles anexas de la localidad.

Al acto en Cártama han asistido diversas autoridades de la provincia. / L.O.

Actividades

Las actividades previstas, que se desarrollarán entre el 20 y el 28 de septiembre, incluyen una ruta senderista, una carrera popular, una ruta motera, un torneo de pádel, partidos de fútbol, un torneo de baloncesto, un torneo de golf, así como charlas para alumnos de los colegios e institutos de la localidad y para los mayores.

Los beneficios que se obtengan de todas las actividades deportivas organizadas se destinarán a: la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Cártama (Afacar); la Asociación de familias contra el cáncer infanto-juvenil (AMFACIJ); Cártama Incluye; la Asociación Parroquial Divina Pastora de las Ánimas; y la Asociación Virgen del Socorro.

Desfile del 12 de octubre

El acto principal se desarrollará el día 12 de octubre en Cártama Pueblo y se iniciará a las 10 horas con la tradicional misa en honor a la Guardia Civil en la Iglesia de San Pedro Apóstol. A las 12 horas dará comienzo el acto castrense en el que se impondrán condecoraciones y se realizará un homenaje a los caídos así finalizando la jornada con el desfile por la calle Juan Carlos I.

Es el cuarto año que las actividades con motivo del Día del Pilar se celebran fuera de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital malagueña, que en 2022 se celebraron en Mijas; en 2023 en Rincón de la Victoria y en el pasado año en Alhaurín de la Torre.