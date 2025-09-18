Sanidad
Una mujer amenaza con darle un puñetazo a una doctora en las urgencias del hospital de Antequera
El Sindicato Médico da a conocer esta agresión que, según señalan, sería la número 39 en la provincia en lo que va de año
La familiar de una usuaria de las urgencias del Hospital de Antequera ha amenazado a una facultativa del centro con darle un puñetazo si no atendía a su hija. La doctora tuvo que hacer uso del botón del pánico ante una segunda amenaza en el mismo sentido, según han informado desde el Sindicato Médico de Málaga.
Así, y según la versión ofrecida por este sindicato profesional en un comunicado de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre. La facultativa atendía a un paciente complejo en el referido centro cuando entró la familiar de una usuaria "increpando y gritando para que se atendiera a su familiar", con lo que la profesional le insistió en que abandonara la sala ya que había otro paciente.
La usuaria le dijo a la doctora que se quedaba en la puerta y que si no atendía a su hija iba a entrar y a darle un puñetazo. Ante esta situación, la médica le advirtió que avisaría a los vigilantes de seguridad, pero la usuaria le contestó que le daba igual y volvió a amenazarla con agredirla físicamente.
Así, la facultativa cerró y aseguró la puerta de la consulta, pulsó el botón del pánico y cuando llegaron los vigilantes de seguridad, trasladó a su paciente a otra estancia y abandonó la consulta.
Denuncia
Posteriormente, y según el relato del SMM, tuvo que intervenir la Policía y la médica interpuso una denuncia dos días después y el 10 de septiembre se celebró el juicio, aunque todavía se desconoce el fallo.
El Sindicato Médico de Málaga ha criticado este nuevo episodio de violencia que, según sus datos, "eleva a 39 los casos en esta materia a médicos en la provincia malagueña en lo que va de año".
También inciden en exigir a la Administración "que vele por la seguridad de sus trabajadores en su horario laboral", además de manifestar su rechazo a la falta de respeto y de educación con los profesionales sanitarios.
Este mismo jueves, médicos del SMM se han concentrado durante 15 minutos a las puertas de las urgencias del Hospital de Antequera para manifestar su rechazo a la violencia contra los profesionales sanitarios.
- Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
- La Málaga tecnológica eleva su demanda de trabajadores: hay 1.860 vacantes, la tercera mayor cifra tras Madrid y Barcelona
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar 'más emocionante' de España: 'Es un auténtico espectáculo
- Amenabar abre la comercialización de su proyecto de 143 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: así son los precios de partida
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Al Ahli de la Copa Intercontinental FIBA 2025
- ¿La desaparición del menor de Rincón de la Victoria fue voluntaria?
- Estas son las especialidades médicas con mayor tiempo de espera para una primera cita en Málaga