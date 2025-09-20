Alhaurín de la Torre ampliará este octubre el horario de la zona azul

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado el contrato de concesión de servicios para la gestión de la zona azul y de los dos parkings municipales de la plaza de España y del centro de salud José Molina Díaz (con un total de 346 plazas) a la empresa Estacionamientos y Servicios SAU, a cambio de un canon anual de 62.500 durante un plazo de cuatro años.

Dicha empresa presentó una oferta que rebaja de 0,004 a 0,0036 €/minuto la tarifa de referencia que establecía el plan de viabilidad vinculado al pliego de condiciones del concurso.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha encargado la instalación de parquímetros para la zona azul, que comenzarán a funcionar en octubre. En una primera fase será cuatro, entre la travesía urbana (avenidas Reyes Católicos y Cristóbal Colón) y la calle San Juan, sin perjuicio de ampliarlas en el futuro; y en total se instalarán ocho.

A partir de octubre entrará en vigor el nuevo horario de la zona azul, que pasa de las cuatro horas diarias de lunes a sábado a ocho horas diarias de lunes a viernes y los sábados por la mañana, con un máximo de dos horas para fomentar la rotación.

Suscríbete para seguir leyendo