Alhaurín de la Torre ampliará este octubre el horario de la zona azul

Parking municipal de la plaza España, en Alhaurín de la Torre. / ayuntamiento alhaurín de la torre

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado el contrato de concesión de servicios para la gestión de la zona azul y de los dos parkings municipales de la plaza de España y del centro de salud José Molina Díaz (con un total de 346 plazas) a la empresa Estacionamientos y Servicios SAU, a cambio de un canon anual de 62.500 durante un plazo de cuatro años.

Dicha empresa presentó una oferta que rebaja de 0,004 a 0,0036 €/minuto la tarifa de referencia que establecía el plan de viabilidad vinculado al pliego de condiciones del concurso.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha encargado la instalación de parquímetros para la zona azul, que comenzarán a funcionar en octubre. En una primera fase será cuatro, entre la travesía urbana (avenidas Reyes Católicos y Cristóbal Colón) y la calle San Juan, sin perjuicio de ampliarlas en el futuro; y en total se instalarán ocho.

A partir de octubre entrará en vigor el nuevo horario de la zona azul, que pasa de las cuatro horas diarias de lunes a sábado a ocho horas diarias de lunes a viernes y los sábados por la mañana, con un máximo de dos horas para fomentar la rotación.

Tracking Pixel Contents