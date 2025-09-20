Cártama aprueba una bajada del IBI urbano frente a la subida catastral

El Ayuntamiento de Cártama ha aprobado en el pleno del mes de septiembre la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ahora se situará en el 0,76%, para hacer frente a un posible incremento del recibo como consecuencia de la revisión catastral realizada en la localidad.

La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno que preside el alcalde Jorge Gallardo (PSOE), y los votos de Ciudadanos, VOX y el edil no adscrito mientras que ha contado con la abstención de los miembros del Partido Popular.

Cártama, junto con Benahavís era uno de los municipios que estaban pendientes de la revisión catastral dentro de la provincia de Málaga, lo que ha dado como resultado el incremento del valor de los inmuebles, como ha venido sucediendo con el resto de los municipios de la provincia.

Esta revisión al alza afectaría a unos 13.603 inmuebles situados en suelo urbano ya que «las propiedades en suelo rústico han experimentado una bajada del valor catastral», según ha explicado el Gobierno local.

Actualmente, el valor medio de los recibos emitidos en la localidad, concretamente el 87% de los recibos es inferior a 500 euros y el 62% de ellos está incluso por debajo de los 300 euros, «lo que supone que la localidad se mantiene como uno de los municipios de la provincia que menor presión fiscal ejerce sobre sus vecinos, a la vez que mantenemos e incrementamos los servicios actuales», según ha explicado durante la sesión plenaria el portavoz del Gobierno local, Miguel Espinosa (PSOE).

El edil ha añadido que «de media, el recibo se vería reducido en cerca de 10 euros, un importe que variará en función el tipo de vivienda o de los metros de que disponga».

Pero la rebaja de la presión fiscal a los vecinos de Cártama no se quedará ahí. El concejal Miguel Espinosa ha agregado que anualmente se tramitará un expediente de tramitación para la baja del tipo impositivo, con el fin de evitar que la posible subida de los recibos como consecuencia de la revisión catastral afecte lo mínimo posible a los recibos que deberán pagar los vecinos de la localidad. «La bajada será progresiva y se irá ejecutando en los próximos años», ha manifestado Espinosa.

Actualmente, los coeficientes aplicables para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que pueden fijar los consistorios conforme a la normativa vigente en España oscilan entre el 0,4% y un 1,1% como máximo, y entre un 0,3% y un 1,3% en el caso del IBI especial o diferenciado.

En este sentido, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cártama afirma que la localidad se encuentra entre los municipios de la provincia que ejerce una menor presión fiscal sobre sus vecinos «una situación que seguirá manteniéndose con medidas como la bajada aprobada en el día de hoy y que se aplicará en los próximos recibos» que recibirán los cartameños a partir del 1 de enero. n

