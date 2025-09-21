Más de 200 Vespas y Lambrettas se concentran en Ronda este domingo llegadas de toda España, Portugal y Bélgica

Más de 200 motos Vespas y Lambrettas se concentran en Ronda (Málaga) este domingo 21 de septiembre en la IX Reunión de Vespas y Lambrettas que organiza el Vespa Club Ronda, con el apoyo de la empresa municipal Turismo de Ronda.

Desde la organización han destacado que a la Serranía llegarán Vespas y Lambrettas de toda España (de todas las provincias andaluzas, además de Castellón, Valencia, Gijón...); de Bélgica y de Portugal.

Está previsto que las motos se reúnan en la plaza Teniente Arce, como es habitual, de 8.00 a 9.15 horas, momento en el cuando saldrán a realizar una ruta por la comarca de la Serranía malagueña.

La comitiva pasará por Benaoján, Cortes de la Frontera, Estación de Gaucín-El Colmenar y Gaucín, para después regresar a Ronda, donde los participantes almorzarán.

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento han agradecido al Vespa Club Ronda la organización de este evento que, además, se enmarca habitualmente en la semana en la que tiene lugar el Día del Turismo, el próximo 27 de septiembre.