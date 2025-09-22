Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

Benalauría finaliza el programa de empleo ‘Andalucía Activa’

El Ayuntamiento recibió una subvención para fomentar la empleabilidad en el municipio

Trabajador del programa ‘Andalucía Activa’

Trabajador del programa ‘Andalucía Activa’ / L.O

AMANDA PINTO

Benalauría

El Ayuntamiento de Benalauría concluirá a finales del mes de septiembre el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, que ha permitido la contratación de 3 trabajadores durante 6 meses cada uno.

El Consistorio recibió una subvención de 31.500 euros a través de una línea del programa dirigida a municipios menores de 50.000 habitantes para la contratación de personas de entre 18 y 35 años, así como de 45 años o más. El programa ‘Andalucía Activa’, con el que se persigue el objetivo de fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad, es una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía como incentivo a la contratación y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los empleos han estado relacionados con el acondicionamiento y limpieza de los espacios y vías públicas de Benalauría y sus pedanías. De esta manera, los contratos han estado dirigidos a un peón de albañilería, a un encargado del servicio de limpieza y a un oficial de albañilería.

Las personas contratadas han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios y vías públicas como reparaciones, mejoras en la red de saneamiento y aguas pluviales, arreglo de pavimentos, conservación de edificios públicos, limpieza y baldeo de vías públicas o recogida de residuos.

Las subvenciones han estado diseñadas para ayudar a estos ciudadanos a adquirir experiencia laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents