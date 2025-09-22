Benalauría finaliza el programa de empleo ‘Andalucía Activa’

El Ayuntamiento de Benalauría concluirá a finales del mes de septiembre el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, que ha permitido la contratación de 3 trabajadores durante 6 meses cada uno.

El Consistorio recibió una subvención de 31.500 euros a través de una línea del programa dirigida a municipios menores de 50.000 habitantes para la contratación de personas de entre 18 y 35 años, así como de 45 años o más. El programa ‘Andalucía Activa’, con el que se persigue el objetivo de fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad, es una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía como incentivo a la contratación y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los empleos han estado relacionados con el acondicionamiento y limpieza de los espacios y vías públicas de Benalauría y sus pedanías. De esta manera, los contratos han estado dirigidos a un peón de albañilería, a un encargado del servicio de limpieza y a un oficial de albañilería.

Las personas contratadas han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios y vías públicas como reparaciones, mejoras en la red de saneamiento y aguas pluviales, arreglo de pavimentos, conservación de edificios públicos, limpieza y baldeo de vías públicas o recogida de residuos.

Las subvenciones han estado diseñadas para ayudar a estos ciudadanos a adquirir experiencia laboral.