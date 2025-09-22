Jubrique presenta su feria en honor a San Francisco de Asís

El municipio de Jubrique celebrará del 2 al 5 de octubre su Feria y Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís con un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos que hará que los asistentes disfruten de unas jornadas repletas de diversión y buen ambiente.

Las actividades programadas se iniciarán el jueves 2 de octubre con un almuerzo popular en la Plaza de Andalucía. A continuación comenzarán las actuaciones con la artista de copla Rocío Guerra y el Grupo de Baile Flamenco de Jubrique. Ya por la noche tendrá lugar una verbena con música en directo durante la que se llevará a cabo el pregón de las fiestas, que este año correrá a cargo de Juan Mateos del Río, y la designación de los representantes de la Feria 2025.

Además, se organizarán actividades y talleres infantiles, un almuerzo infantil y juvenil y continuarán las actuaciones musicales tanto por la tarde como por la noche. Uno de los momentos más esperados de las fiestas será la procesión de San Francisco de Asís, Patrón de Jubrique, que saldrá a recorrer las calles del pueblo el 4 de octubre a partir de mediodía .