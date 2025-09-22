En marcha las obras del cuartel de la Guardia Civil de Antequera

El Ministerio del Interior ha iniciado los trabajos de reparación del cuartel de la Guardia Civil de Antequera, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Castilla. La intervención cuenta con una inversión de más de 350.000 euros y tiene como finalidad garantizar la seguridad en un edificio que se encontraba en mal estado desde hace varios años.

Entre las actuaciones que se ejecutarán en el inmueble, que estaba banalizado y acordonado debido al riesgo de desprendimientos, se encuentra la consolidación de la fachada exterior y otras reparaciones urgentes. El origen de esta intervención se remonta a la Inspección Técnica de Edificios encargada por el Ayuntamiento, que emitió un informe negativo ante el avanzado deterioro del cuartel.

Un paso más para el nuevo cuartel

La reforma del actual cuartel coincide con la tramitación administrativa necesaria para desbloquear la construcción de la nueva sede. El Consistorio antequerano aprobó antes del verano la cesión de los terrenos que acogerán el futuro edificio. El Gobierno de España, por su parte, prevé adquirir por un millón de euros la parte de la obra ejecutada en 2008, cuando se inició la construcción que quedó paralizada apenas dos años más tarde.

A través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado (GIESE), Interior asumirá la financiación de estas obras, tras el ultimátum del Ayuntamiento de Antequera, que presentó la posibilidad de habilitar dichos terrenos para la construcción de viviendas protegidas.

Al respecto, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha valorado la respuesta de Interior en este proceso. «GIESE ha sido rápida desde el anuncio que hicimos poniendo el 1 de septiembre como fecha tope, y si no dedicábamos la parcela a la construcción de vivienda protegida. Se lo tomaron en serio. Espero que eso no se frene ahora porque técnicamente ha funcionado muy bien».

El Ayuntamiento confía en que la coordinación entre administraciones permita recuperar cuanto antes el proyecto original y evitar que se vuelvan a retrasar las obras de una infraestructura considerada esencial para el municipio y su comarca tras una década de espera.

El nuevo cuartel, una vez concluido, ofrecerá mejores instalaciones para el servicio de la Guardia Civil y para la atención ciudadana, reforzando además la seguridad en un área estratégica de la provincia.