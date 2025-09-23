Alhaurín de la Torre culmina la obra para evitar inundaciones y balsas de agua en la calle Juan Carlos I

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado las obras para evitar inundaciones en el cruce de la calle Juan Carlos I con las calles José María Pemán y Rosario Pino, como sucedió en las fuertes lluvias ocasionadas por las DANAs del año pasado.

En concreto, se ha actuado en un tramo de unos 90 metros de longitud a la altura de la Fuente de la Caleta, lo que obligó a cerrar la calle al tráfico durante algunas semanas. El objetivo es que la nueva infraestructura pueda absorber toda el agua de lluvia para su encauzamiento hacia el arroyo de la Zorrera.

Esta obra forma parte del plan de inversiones diseñado para reparar las infraestructuras del municipio dañadas por las lluvias de finales de octubre y principios de noviembre de 2024, ha supuesto una inversión de 45.000 euros, y ha sido cofinanciada por el Ministerio de Política Territorial, que aprobó una financiación específica superior al millón y medio de euros dentro de los fondos de reconstrucción de desperfectos por acción de las riadas.

Alhaurín quiere evitar daños como los causados por las DANAs el año pasado. / L.O.

Proyecto

Esta actuación mejorará la capacidad de desagüe de la avenida Juan Carlos I en caso de lluvia torrencial ya que los cruces con las calles José María Pemán y Rosario Pino están a una cota más baja respecto a la zona alta de Juan Carlos I, como ocurre con la travesía urbana y el barrio de La Alegría, ya que, desde ahí, las aguas de escorrentía van a buscar el cauce del arroyo de la Zorrera, pasando por la calle Rosario Pino.

Las pendientes que rodean a este punto están entre el 3% y el 5% por lo que en momentos de grandes tormentas se concentra una elevada cantidad de agua a una gran velocidad, restando capacidad a los drenajes anteriores, a pesar de que el Consistorio ya había ampliado los colectores pluviales hacia dicho arroyo, de un diámetro de 1.100 mm. en PVC.

Bajo las rejillas se han instalado tuberías de drenaje de mayor tamaño para encauzar el agua de lluvia. / L.O.

La obra

Para evitar que una nueva DANA vuelva a generar situaciones de peligro se ha ensanchado el drenaje superficial para que, llegado el momento de punta de caudal, el agua no desborde y no arrastre con su fuerza todo lo que encuentre en su camino. En este sentido, se han sustituido las rejillas ordinarias de hierro fundido por otras de mayor capacidad en acero galvanizado con huecos de mayor tamaño para conducir las aguas de manera directa al gran colector.

También se han instalado tuberías de 500 mm. de diámetro en ese tramo y un codo que conecta con el tubo anterior y la embocadura a nueva canaleta absorbedora.

La segunda fase consistió en la colocación de un sumidero lineal absorbedor a ras de la calzada, de un metro de ancho y 80 cm. de profundidad media. Y por último, se repuso el asfalto con capa de rodadura de 8 cm. de espesor.