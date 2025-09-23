Coín inicia la obra para garantizar agua potable a Sierra Gorda

El Ayuntamiento de Coín ha comenzado los trabajos que se están ejecutando para garantizar el abastecimiento de agua potable a los cerca de 400 vecinos de la Urbanización Sierra Gorda. «Durante todo el año arreglamos todas las tuberías de la localidad, y hoy visitamos esta obra que acaba de comenzar con la que cumplimos con la demanda de los vecinos de Sierra Gorda: conectar las tuberías del casco urbano con la urbanización», ha explicado el regido coineño, Francisco Santos (PP), durante una visita a los trabajos .

Santos ha explicado que hasta ahora dicha urbanización se ha estado alimentando de pozos propios, pero en los pasados meses de sequía, los pozos se venían abajo y el abastecimiento se veía comprometido.

De la misma manera, ha defendido que «por eso es necesario que estos vecinos contaran con un plan B para que tengan garantizado un servicio tan importante como es el servicio de agua», ha añadido.

Por ello, los trabajos contarán con un presupuesto de 286.000€, con el que una empresa local resultante de la licitación, instalará cerca de dos kilómetros de tuberías de 200 mm y que está preparada para posibles ampliaciones de cara a los próximos años.

De igual modo, el alcalde ha incidido en que se trata «de una obra sencilla en primer lugar, pero que no lo resulta tanto por lo que respecta al ámbito administrativo al estar próximo a la carretera A355 de la Junta de Andalucía».

Además, ha recordado que desde el Ayuntamiento «el compromiso es firme y continuo en dotar de suministro a toda la ciudadanía del municipio para que aunque haya meses de sequía y en los que no llueva, no tengan inconvenientes en disponer de agua potable».

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha recordado que estas obras se suman a las que recientemente han terminado en otra zona del municipio, Miralmonte, donde también se ha conectado la red hídrica para llevar agua del casco histórico a los vecinos de esta urbanización.

