La Junta saca de nuevo a concurso la redacción del proyecto del CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama

La Junta de Andalucía ha sacado de nuevo a concurso la redacción del proyecto de las obras de demolición y construcción de las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de los Remedios de Cártama.

Los alumnos de este centro tuvieron que ser realojados en 13 aulas prefabricadas en octubre de 2022, tras detectarse graves patologías estructurales en los edificios que componen el centro.

La Junta se comprometió entonces a demoler las antiguas instalaciones y construir un nuevo colegio en la misma parcela. Para ello sacó a concurso la redacción del proyecto, con un importe de 416.516 euros, en marzo de 2023.

Los alumnos del CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama fueron realojados en aulas prefabricadas en octubre de 2022. / Facebook

Nuevo concurso

Dos años y medio después, la Consejería de Desarrollo Educativo ha vuelto a sacar a concurso la redacción del proyecto de demolición y obras del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, esta vez, por un importe de 674.608,75 euros.

Así lo ha anunciado este lunes el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, durante la inauguración del nuevo curso para las Enseñanzas de Régimen Especial y Artísticas, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo.

La Consejería explica que ha tenido que sacar de nuevo la redacción del proyecto a concurso para actualizar los precios de los materiales, el IPC de los equipos y registrar la subida del Salario Mínimo Interprofesional respecto a 2022, "como ocurre en gran parte de los procesos de contratación pública", con el fin de plantear una oferta ajustada a la demanda real del mercado y que resulte atractiva para las empresas aspirantes, con el fin de evitar que la licitación pueda quedar desierta.

El proyecto

El antiguo centro, ubicado en una parcela de más de 4.650 metros cuadrados, consta de cuatro edificaciones con más de 50 años de antigüedad que serán demolidas para la construcción de un nuevo colegio de tipología C2, con dos líneas de infantil y dos de primaria y un total de 450 puestos escolares. en la misma parcela.

"Será un centro con más espacios educativos, mayor confort térmico e instalaciones más eficientes y sostenibles", cuya ejecución, incluyendo la redacción del proyecto y la obra, se estima en 7,8 millones de euros.

Nuevas instalaciones

El nuevo edificio dispondrá, en la zona docente de infantil, de seis aulas polivalentes con 150 plazas escolares, con aseos integrados y aulas exteriores. En la zona de primaria se ubicarán doce aulas polivalentes con 300 plazas, dos aulas de desdoble y dos aulas de refuerzo pedagógico. El centro también dispondrá de un aula de educación especial con aseo adaptado, una sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio con vestuarios y aseos, del que ahora carece.

En el área de administración se situarán los despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría y archivo, la conserjería y reprografía, el despacho para el profesorado y las salas para la asociación de madres y padres y para el alumnado. Entre los servicios comunes, tendrá comedor y cocina, almacén general, aseos y vestuarios de uso no docente, cuarto de limpieza y basura y cuarto de instalaciones.

Por último, los espacios exteriores estarán compuestos por un porche cubierto, zonas de juego diferenciadas para infantil y primaria, pista polideportiva y zona ajardinada. El nuevo colegio disfrutará de ventilación natural, un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica y un sistema de calefacción que funcionará con fuentes de energías renovables.