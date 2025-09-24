Fiestas
Alhaurín de la Torre celebra el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias
El alcalde, Joaquín Villanova, destaca la profesionalidad. humanidad y la labor de los funcionarios de prisiones en un acto al que han asistido autoridades civiles y militares, asociaciones, colectivos y funcionarios de la prisión provincial
El municipio de Alhaurín de la Torre ha acogido la celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, con un acto que se ha celebrado en la Finca Municipal El Portón.
El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, el subdirector general de Planificación y Gestión Económica, José Jesús Miranda, quien en su día fuera también director de la prisión de Alhaurín de la Torre, y el alcalde de Alhaurín, Joaquín Villanova, anfitrión de este evento.
Al evento han asistido los directores de los Establecimientos Penitenciarios Málaga I, Jaime Lozano Díaz; Málaga II, Andrés Enríquez Narváez; del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, Ana María Villalón, junto a representantes de instituciones civiles, militares, policiales, judiciales, religiosas y consulares, además de cofradías y hermandades, y colectivos sociales, culturales, de voluntariado y cooperación.
Reconocimiento
El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado el trabajo de los 850 funcionarios de prisiones de los tres centros penitenciarios de Málaga.
Durante el acto, se ha reconocido el trabajo de 52 funcionarios de Instituciones Penitenciarias, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia y diversas asociaciones e instituciones de la provincia con la entrega de medallas y menciones de honor.
Profesionalidad
En el turno de intervenciones, Villanova ha destacado la "profesionalidad, humanidad y respeto" de todos los funcionarios y trabajadores de Instituciones Penitenciarias, y la labor que realizan al "brindar nuevas oportunidades de reinserción a quienes un día se vieron privados de libertad".
"Estamos ante personas excepcionales que hacen cosas excepcionales, aunque a veces, con medios limitados, lo cual otorga aún mayor mérito a este admirable desempeño", ha dicho el alcalde, quien ha aprovechado para recordar la figura de la malagueña Victoria Kent en el ámbito penitenciario.
Medios
Villanova ha insistido en que "una sociedad que apuesta por la reinserción es una sociedad más fuerte, más justa y más humana", y ha hecho un llamamiento para seguir reconociendo el valor incalculable de trabajo de los funcionarios "y la necesidad de dotarlo de más medios y recursos".
El acto ha continuado con la entrega de medallas de plata y bronce al mérito social penitenciario, menciones honoríficas, placas por la trayectoria en Instituciones Penitenciarias y otras distinciones a trabajadores, funcionarios y personas vinculadas a la labor que se realiza en estos centros.
